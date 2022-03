Høyre gir pris til Kyivs borgemester

På siste dag av Høyres landsmøte førstkommende søndag vil partiet hedre en av Ukrainas mange modige ledere: Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko. Han får partiets utmerkelse Lindebrækkeprisen for sitt mot og lederskap av Ukrainas hovedstad i en ekstremt vanskelig tid for byen og landet.

Tidligere bokser



Klitsjko, som er født i Kirgisistan i 1971 leder partiet UDAR, og er tidligere to ganger verdensmester i tungvektsboksing. Han deltok aktivt i forsvaret av Kyiv fra første dag etter Russlands invasjon av Ukraina. Også hans yngre bror Vladimir Klitsjko er bokser og sammen har de to brødrene vært sterke og populære stemmer i forsvaret av Ukrainas selvstendighet. Som boksere gikk boksebrødrene under kallenavnene Dr. Ironfist og Dr. Steelhammer.

Partileder Erna Solberg som selv har møtt Klitsjko, blant annet som daværende statsminister i 2014 kommenterer prisvinneren slik:

Tungvekter



– Vitalij Klitsjko har vært en tungvekter i den ukrainske kampen for demokrati og frihet i mange år, helt siden oransjerevolusjonen i 2004. Etter boksekarrieren har han som politiker slåss for mer internasjonalt samarbeid, liberaliseringer, antikorrupsjon og en moderne rettsstat. I mine øyne er han derfor en veldig verdig mottager av denne prisen som skal deles ut på Høyres landsmøte, sier Solberg til TV 2.

– Jeg har forstått at komiteen som deler ut prisen hadde bestemt seg for Klitsjko allerede før Russland startet sin brutale invasjon av Ukraina. Hvordan han som ordfører i Kiev har blitt på sin post og stått frem som en viktig folkelig leder, ved siden av president Zelenskyj, også etter at krigen begynte, gjør han bare til en enda mer verdig prisvinner.

Ved siden av heder og ære, består Lindebrækkeprisen av et pengebeløp på 50 000 kroner.

– Enormt lederskap



Lederen av priskomiteen, Janne Haaland Matlary, understreker at Klitsjko ble valgt som årets vinner før Putins russiske militærstyrker gikk til angrep på Ukraina.

– Klitsjko er en ukorrupt og veldig modig politiker, som gjør en strålende innsats for demokratiet og Kyiv, gjennom å være nettopp ukorrupt i et ellers veldig korrupt land. Etter Russlands angrep på Ukraina, har Klitsjko også vist enormt lederskap, sier Haaland Matlary.

Sjur Lindebrækkes Pris for Demokrati og Menneskerettigheter, kalt «Lindebrækkeprisen», gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet.

Lindebrækkeprisen ble delt ut første gang på Høyres Landsmøte i 2007. Den er på NOK 50 000. Sjur Lindebrække var en av Høyres mest markante politikere og partiformann i perioden mellom C.J. Hambro og Kåre Willoch. Han var stortingsrepresentant fra Bergen og medlem av Nobelkomiteen.

Blant tidligere prisvinnere er blant andre Moldovas første kvinnelige president Maia Sandu, som fikk prisen i fjor.