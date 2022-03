Fare for storstreik: – Det er mye som står på spill

Ved midnatt går meklingsfristen ut i lønnsoppgjøret. Blir ikke partene enige er det fare for at 28.000 ansatte i industrien tas ut i streik fredag.

Verken Fellesforbundet eller Parat kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i den frivillige meklingen.

Dermed er det nå tvungen mekling. 27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat tas ut i streik fra fredag dersom man ikke blir enige innen fristen midnatt.

– Mye som gjenstår

Riksmegler Mads Ruland mener partene har mye jobb igjen før midnatt.

– Partene har meklet i fire dager og dette skal vi fortsette med gjennom hele kvelden. Det er ganske mange viktige spørsmål og arbeid som gjenstår før vi er i mål. Det er enda en lang vei å gå, sier han til TV 2.

Ruland vil ikke gå konkret inn på hva som gjenstår i forhandlingene.

Tidligere denne uka sa Ruland til FriFagbevegelse at han ikke har tro på at partene blir enige før fristen ved midnatt.

EKSTRA VANSKELIG: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland mener oppgjøret er ekstra vanskelig i år. Foto: Ole Berg-rusten

– Frontfaget er alltid vanskelig, men i år er det vanskeligere enn det pleier, sa han, og sikter blant annet til to år med pandemi og den pågående krigen i Ukraina.

Frontfaget skal sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes. I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.

Oppgjøret i industrien skal over tid være retningsgivende for alle andre lønnsoppgjør i Norge.

Vil styrke kjøpekraften

Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

– I årets oppgjør skal vi styrke kjøpekraften til våre medlemmer og sikre dem med lav lønn ekstra tillegg, sa leder Jørn Eggum i Fellesforbundet på deres egne nettsider da kravene ble overlevert.

Til TV 2 torsdag sier han at det er mye som står på spill, og at de aller helst skulle kommet unna en streik.

FØR OPPSTART; F.v. Jørn Eggum fra Fellesforbundet, riksmekler Mats W. Ruland , medmekler Hilde Lund og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri før oppstart av tvungen mekling i frontfaget. Foto: Heiko Junge

– Jeg er optimist og så jobber vi hardt for å gjennomføre et frontfagsopplegg som står seg. Vi er klare til å mekle til vi får et resultat som vi kan leve med.

Blir ikke partene enige i kan det bli storstreik. Dette kan blant annet ramme både våpenindustrien og byggenæringen.

– Det er mye som står på spill. Vi gir oss ikke og jobber videre. Selv om det er vanskelig er det ikke helt stopp, det er prosesser i gang. Om vi lykkes gjenstår å se, sier Eggum.

– Smertegrense på 3,5 prosent

Forhandlingsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri slår fast hvor langt arbeidsgiverne kan strekke seg, skriver FriFagbevegelse.

– Smertegrensen for Norsk Industri ligger på en økonomisk ramme for oppgjøret på 3,5 prosent, sa han torsdag.