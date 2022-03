Et langvarig fokus på å få ned antall skadde og drepte på norske veier har gitt viktige resultater.

I fjor var Norge for syvende år på rad et av landene i Europa med færrest drepte i trafikken i forhold til antall innbyggere. 16 drepte per million, der det i Europa er et gjennomsnitt på 44.

Nå er Norge det mest trafikksikre landet i Europa. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Økning i mars

– Aldri har vi startet året med færre trafikkdrepte, Vi har satt oss høye og ambisiøse mål og har nylig lagt frem Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2022-25. Mange aktører og 179 tiltak skal bringe oss nærmere nullvisjonen, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen.

Året startet svært bra, men den siste måneden i første kvartal ble ikke like positiv:

– Selv om året starter med færre drepte og med lav risiko for å dø i trafikken, ser vi en økning i mars. Det å være blant de beste betyr at vi har samarbeidet godt, gjort mye riktig og dermed spart menneskeliv, men det betyr også at vi må fortsette det målrettede, systematiske og koordinerte arbeidet mot null drepte i trafikken, sier Ringen.

Så mange bryter fartsgrensene på norske veier

Det blir stadig færre dødsulykker i Norge. Bedre veier og sikrere biler er to viktige faktorer her.

Ni menn og tre kvinner

Rogaland har vært hardest rammet i årets tre første måneder med fire omkomne i trafikken. I Innlandet omkom tre personer og to mistet livet i Viken, mens fylkene Agder, Nordland og Oslo hadde ett dødsfall hver.

Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark har ikke hatt en eneste dødsulykke på veiene hittil i år.

Ni menn og tre kvinner omkom i trafikken i årets tre første måneder, der halvparten av ulykkene involverte unge mennesker. Seks omkom i personbil, og i fire av de tolv dødsulykkene var tungbil involvert.

Ung kvinne forsøkte å sette fartsrekord på E6

Rekordmange påsketurister

Halvparten av de omkomne i årets første måneder mistet livet i møteulykker, to i ulykker i samme kjøreretning og en i utforkjøringsulykke. Det har vært to dødsulykker med elsparkesykkel så langt i år, begge skjedde i Rogaland.

Om få dager går landet inn i påskehøytiden. Det er meldt om rekordmange påsketurister i år.

– Vi vil benytte anledningen til å forsterke rådet om at folk er oppmerksomme og avpasser farten etter forholdene. Fart tar mange liv, og å kjøre bare litt over fartsgrensen kan gjøre en dramatisk forskjell ved en ulykke, avslutter Ringen, i en pressemelding.

Derfor er nye biler så mye sikrere enn gamle

Video: Kåret til den sikreste nybilen i 2021