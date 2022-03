Butikkeier dømt til fengsel etter at ansatt fikk armen knust i panteautomat

Det var sommeren 2020 at en ansatt kvinne skulle ta ut en flaske som hadde kilt seg fast inni den 20 år gamle panteautomaten. Ifølge dommen fra Søndre Østfold tingrett ble da hånden og underarmen dratt inn mellom valsene og ble sittende i klem.

Kvinnen ble sittende fast i maskinen i rundt en time før hun kom løs, og pådro seg et stort, åpent sår og knusningsskade i underarmen.

Nå er kvinnen i 40-årene som eide Rema 1000-butikken da ulykken skjedde, dømt til 30 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Hun må også betale den ansatte 50 000 kroner i oppreisning.

Panteautomaten hadde opprinnelig en funksjon som skulle gjøre at komprimatoren ikke kan gå når en dør er åpen. Noen år før ulykken hadde denne funksjonen blitt endret på av en tekniker. Retten mener at butikkeieren kjente til dette, og at hun ikke sa ifra om det til de ansatte.

– Retten er overhodet ikke i tvil om at tiltalte forsto at manipulasjonen lett kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse, skriver tingrettsdommer Svein Magnussen.

Retten skriver at det er skjerpende at butikkeieren visste at panteautomaten var gammel, og at hun lot være å kjøpe ny maskin ut fra en kost-/nyttevurdering.