Varsel om Odd Roger Enoksen (Sp) fra da han var partileder: – Jeg må på det sterkeste beklage

Det var et uventet «comeback» da Odd Roger Enoksen, som nå er 67 år, ble utnevnt som ny forsvarsminister i Støre-regjeringen i oktober 2021.

I forkant av en slik utnevnelse skal statsrådskandidatene gjennom en bakgrunnssjekk med Statsministerens kontor. Det gjaldt også den tidligere senterpartilederen Odd Roger Enoksen. I en slik samtale blir politikerne oppfordret til å legge fram forhold som kan skape problemer for regjeringen, deriblant forhold knyttet til bolig og økonomi, og potensielle metoo-saker.

Saken TV 2 nå omtaler ble ikke tatt opp av Enoksen i samtalen med SMK.

– Nei, det gjorde jeg ikke. For jeg har ikke tenkt på den episoden før nå, når det kom opp, sier Enoksen.

Men på Senterpartiets partikontor har den vært kjent siden 2017.

Odd Roger Enoksen Odd Roger Enoksen (67) ble utnevnt som forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering 14.oktober 2021. Han kom da fra stillingen som leder av Andøya Space. Enoksen var olje- og energiminister mellom 2005 og 2007 i Stoltenberg II-regjeringen. Han var kommunalminister mellom 16.mars 1999-17.mars 2000 i Bondevik I-regjeringen. Han var partileder mellom 1999 og 2003.

Kontaktet Sp for fem år siden

Da metoo-bevegelsen spredde seg globalt høsten 2017 kom det også opp historier i politikken. I en rundspørring Dagsavisen gjorde den høsten opplyste Senterpartiets generalsekretær Knut Magnus Olsen at det ikke hadde vært noen varsler i partiet de siste fem årene. Det var kun Sp som meldte at de ikke hadde hatt noen metoo-saker.

Det fikk tidligere nestleder i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, til å ta kontakt med partiet sentralt for å gjøre det oppmerksomt på at Senterpartiet ikke var noe unntak.

HAR VARSLET: Hilde Lengali har etter over 20 år tatt mot til seg og varslet om Odd Roger Enoksen. - Jeg har ikke noe å skamme meg over, sier Lengali. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg tenkte, nå er det nok. Nå må jeg si noe.

Hun kontaktet Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim, og snakket med henne på telefon.

– Jeg sa at jeg hadde en metoo-fortelling. Hun ble glad for at jeg tok kontakt, og det var egentlig veldig fint å snakke med henne. Hun var støttende og fin, og sa at det var viktig at jeg sa ifra.

Lengali ville ikke på det tidspunktet formelt varsle, fordi Enoksen da var ute av rikspolitikken, og fordi hun da var redd for å konfrontere ham. Hun oppfattet det som om at Tvinnereim skulle informere resten av ledelsen om saken.

Den som ble informert var generalsekretær Knut M. Olsen.

«Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak. », opplyser Olsen i et skriftlig svar til TV 2.

Henvendelsen Olsen ble orientert om gjaldt Enoksens oppførsel fra tiden da han var partileder, og konkret krenkende oppførsel ved to anledninger i år 2000 og 2001.

Møtet på hotellrommet

Den første episoden skjedde i forkant av nominasjonen i 2001. Da var det et møte i Nordland Senterparti på SAS-hotellet i Bodø. Enoksen hadde året før gitt Lengali positive tilbakemeldinger på hennes politiske innlegg og oppfordret henne til å stille som stortingskandidat på sikker plass.

Ifølge Lengali hadde Enoksen uttrykt at han ville jobbe for hennes kandidatur. På slutten av partimøtet i Bodø spurte hun ham om hva han mente med det. Hun forteller at Enoksen da sa at den samtalen kunne de ta på tomannshånd på hotellrommet hans.

Hun forteller at hun ble med opp på hotellrommet. Enoksen visste at hun var fembarnsmor og lykkelig gift, og hun sier at hun ikke stusset noe da på møtestedet.

Men da døra gikk igjen, ble det ifølge Lengali tydelig at han ikke vil snakke om hennes kandidatur.

– Han dyttet meg over ende på den senga. Om jeg sto eller satt husker jeg ikke, men jeg ble sint og kom meg raskt ut.

Hun beskriver hendelsen som vanskelig og krenkende.

– Jeg følte meg lurt.

Hun skammet seg, og derfor ville hun ikke fortelle noen om hendelsen på dette tidspunktet, forteller Lengali.

– Jeg tenkte at dette kan jeg ikke si til noen. Jeg ville jo helst ikke at det skulle ha skjedd, men det hadde det, sier hun.

Forsvarsministeren sier han ikke kan huske dette.

– Historien om det som skulle ha skjedd på hotellet i Bodø, det klarer jeg overhodet ikke å huske, og så kan jeg selvfølgelig heller ikke benekte at det har skjedd. Men jeg husker det ikke, og hvis det har skjedd, så må jeg bare på det aller, aller sterkeste beklage også det. Jeg ville gjerne ha beklaget dette personlig til Hilde, sier Enoksen til TV 2.

Han fastholder at det var et oppriktig ønske fra hans side å få Lengali fram i politikken.

– Hun var veldig opptatt av miljøpolitikk, hun var dyktig, hun var nestleder i Nordland Senterparti, og jeg ville gjerne ha henne opp og fram, sier Enoksen.

Lengali havnet i kampvotering med flere andre om den sikre andreplassen, men vant ikke frem.

I dusjen på Hell

Året etter er det Senterpartiets nasjonale valgkampåpning på Hell. Lengali benytter morgenen dag to på møtet til å svømme i hotellets svømmebasseng. Etter hvert dukker Enoksen opp.

Begge forteller at de satt seg i hotellets felles badstue før de gikk og dusjet. Hun i damegarderoben, og han i herregarderoben.

Men på vei ut av dusjen skjedde det noe hun aldri vil glemme.

– Jeg har ingen klær. Jeg kom dryppende, våt ut av dusjen.

Og der sto partilederen.

BEKLAGER: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen beklager oppførselen sin fra tiden da han var partileder. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2

Ifølge Lengali sto Enoksen inne i selve garderoben mellom henne og håndkledet, med armene strukket ut. Ifølge han sto han i døren, tittende inn.

– Da sto døra til Hilde sin garderobe åpen, og jeg tenkte at kanskje hun også var ferdig, så jeg kikket inn for å spørre om vi skulle gå til frokost i lag. Da kom Hilde ut av dusjen, og var selvfølgelig ikke ferdig. Jeg ga en kommentar som jeg gjerne skulle ha sett at jeg ikke hadde gitt. Jeg sa:

«Hilde, hvor fantastisk flott du er. Du ser mer ut som en filmstjerne enn som en fembarnsmor.»

Lengali forteller at hun da ga klart uttrykk for at han ikke var ønsket i damegarderoben.

– Da ble jeg jo sint, jeg avviste ham i hvert fall veldig tydelig. Jeg kjente også på redsel. Jeg har heller aldri opplevd før at en mann har kommet inn i damegarderoben, sier Lengali, som avviser at hun har dusjet med garderobedøra på vidt gap.

Hun fortalte om hendelsen kun til noen få familiemedlemmer den gangen. Hun var da i starten av 30-årene.

– Da syntes jeg det var helt forferdelig pinlig, så jeg tok det på meg selv. Det er det som gjør at jeg står frem med dette nå. Hvorfor tok jeg på meg ansvaret for det han sa og gjorde? Det skjønner jeg ikke. Jeg vet jo at det er så mange historier som ligner, hvor kvinner eller jenter gjør nettopp det, sier Lengali.

– Skulle sett dette ugjort

Enoksen beklager, og understreker at dette aldri skulle skjedd da han var en 47 år gammel partileder.

– Tenkte du på det den gangen at dette var upassende fordi du var i en annen posisjon enn henne, og eldre, og at det var en metoo-sak som vi kaller det i dag?

– Nei, jeg gjorde dessverre ikke det. Det skulle jeg gjerne sett at jeg hadde gjort. Jeg skulle gjerne ha sett dette ugjort, men det er ikke mulig å gjøre det om, sier Enoksen som minner om at han beklaget episoden overfor Lengali samme dag.

– Jeg beklager det igjen i dag, sier han.

BLE SINT: Slike Lengali husker episoden var hun tydelig i sin avvisning av Enoksen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men hva er det du beklager?

– At hun opplevde dette krenkende, og jeg ser jo i dag at når hun setter dette inn i en sånn sammenheng, at det kunne oppleves på den måten. Men det var et oppriktig ønske fra meg å få Hilde fram i politikken.

– Men når du ser på det nå, så ser du altså at det kan se ut som om det var en skjevhet her mellom dere to i posisjon og i alder, at det kunne forstås på en annen måte?

– Ja, selvfølgelig var det sånn. Det er forskjellig alder, men jeg var i 40-årene, og Hilde var i 30-årene. Vi var voksne mennesker begge to.

– Sviktet av Senterpartiet

Lengali fikk hakeslepp da hun så Enoksen kom ut på slottsplassen 14. oktober i fjor.

– Jeg husker jo at jeg følte meg sviktet av Senterpartiet. Det var som om at det ikke hadde betydd noe, det jeg hadde fortalt, sier hun.

I takt med at forsvarsministeren ble mer synlig i media, sluttet Lengali å høre på radio og se TV-nyheter for å unnslippe Enoksen.

Etter å ha sett filmen «Trond Giske - Makta rår» ble reaksjonen desto sterkere.

– Da var det en demning som brast for meg. Jeg ble kjempeopprørt, sint og lei meg, sier hun.

Derfor bestemte hun seg 18. mars for å varsle skriftlig og formelt til partiet.

– Det er fordi jeg tenker at det er rett. Jeg har jo ikke noe å skamme meg over, sier Lengali.

Vedum informert denne uken

Varslet ble mottatt av generalsekretær Knut M. Olsen. Han vil ikke avklare hva som er status for varselet, utover dette som han skriver i en e-post til TV 2:

«Varsel om denne 20 år gamle saken ble mottatt for to uker siden og håndtert i tråd med partiets etiske retningslinjer.»

Partileder Trygve Slagsvold Vedum ble informert om saken onsdag denne uken.

– Det er generalsekretæren som holder i denne saken, sier Vedum til TV 2.

– Bare for å avklare: Innholdet i varselet kom det en henvendelse om i 2017. Var du kjent med at det var en metoo-historie på Enoksen før denne uken?

– Nei, jeg ble informert om denne saken onsdag denne uka, og det er generalsekretæren som holder i denne saken.

INFORMERT DENNE UKEN: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier han ble informert om saken onsdag, og det er generalsekretær Knut M. Olsen som håndterer saken. Her er de to på partiets landsmøtet i 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

Han forteller at generalsekretær Olsen var involvert da Senterpartiet skulle velge ut sine statsråder høsten 2021.

– Generalsekretæren er alltid med når vi diskuterer personkabalene. Det som var viktig for meg, var at vi fikk dyktige statsråder, som har høy tillit, som kjenner partiet godt, og som også generalsekretæren kjente til. Så dette var en god og grundig prosess og vi har dyktige og flinke statsråder.

– Burde han i den prosessen gjort oppmerksom på denne henvendelsen i 2017?

– Det varselet som nå omtales, kom inn for et par uker siden, og jeg fikk kunnskap om det for to dager siden.

– Ville du utnevnt Enoksen hvis du kjente til innholdet i varselet?

– Jeg hadde tillit til Odd Roger Enoksen i fjor høst, og jeg har tillit til Enoksen nå.

– Så svaret på det er ja?

– Svaret på det er ja, sier Vedum til TV 2, og gjentar at han har tillit til Enoksen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke kommentere denne saken overfor TV 2 fredag.

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim har ikke besvart TV 2s spørsmål, blant annet om Lengalis henvendelse ble tema i arbeidet med statsrådkabalen. I en SMS til TV 2 henviser også hun til generalsekretær Olsen.

UTNEVNT I FJOR: Odd Roger Enoksen (67) ble utnevnt som forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering 14.oktober 2021. Foto: Heiko Junge/NTB

– Ville fortalt det til SMK

Enoksen selv mener det hadde vært en fordel om han visste om Lengalis henvendelse i 2017 i forbindelse med SMKs bakgrunnssjekk.

– Burde generalsekretæren ha fortalt dette til deg?

– Jeg vil ikke gå inn på de vurderingene. Det får du spørre generalsekretæren om, sier Enoksen.

– Hadde det vært en fordel for deg om du kjente til at hun hadde henvendt seg til nestleder i partiet, og at dette hadde gått videre til generalsekretæren?

– Ja, det ville det selvfølgelig ha vært, for da vil jeg jo fortalt det til SMK, sier Enoksen.

Lengali mener også noen i partiet kunne ha kontaktet henne i forkant av utnevnelsen.

– Hvis Senterpartiet hadde kontaktet meg da og sagt nå er navnet hans på blokka i forbindelse med regjeringsdannelsen, så hadde de hvert fall tatt meg på alvor, sier Lengali.

– Viktig at slike saker kommer opp

Odd Roger Enoksen mener det er bra at saker som denne kommer opp, selv om det er ubekvemt.

– Jeg syns det er ubehagelig. Jeg syns det er kjempetrist på Hilde sine vegne, som har opplevd dette på den måten som hun har gjort, og jeg synes dette har vært skikkelig tungt, sier Enoksen.

– Men det at det kommer opp slike historier i ettertid, det er noe som varslere opplever som viktig. Hva tenker du om det?

– Ja, det skjønner jeg. Og det er selvfølgelig viktig at sånne saker kommer opp, sier Enoksen.

For Lengali er en viktig del av motivasjonen for å fortelle sin historie også å lette byrden for andre som sitter med lignende historier.

– Jeg tror ikke jeg hadde fortalt min historie hvis ikke det hadde vært for det. Nei, det er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde.