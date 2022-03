Vraket Dale: – Tungt å svelge

Som TV 2 meldte onsdag ble det ikke funnet plass til Johannes Dale på elitelaget i skiskyting neste sesong.

I stedet består laget av Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen og nykommerne Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen.

Johannes Dale fikk nyheten på tirsdag, og sammenligner følelsen med et samlivsbrudd.

– Det at flisa snur så jævlig er ganske brutalt. Det oppleves som et kjærlighetsbrudd, følelsen er litt den samme. Man er blitt glad i gutta og hele gjengen, og så får man plutselig ikke være med lenger, sier han.

– Jeg tror det må være første gang i historien at en med VM-medalje kastes ut etter ett år, det tror jeg aldri har skjedd før. Det er kjipt at det er meg og tungt å svelge at det skal snu så fort.

Mener laget burde vært utvidet

Dale understreker at han unner både Bakken og Fjeld Andersen en plass på elitelaget, og at de har fortjent det etter prestasjonene i vinter.

Selv kom han skjevt ut i verdenscupstarten og greide aldri å hente seg inn igjen. Dermed ble det en sesong i skyggenes dal, på nest høyeste nivå, der han så gamle lagkamerater og nykommerne fra rekruttlaget tidvis herje i verdenscupen og i OL.

Og nå er han altså flyttet ned på rekruttlaget til 2022/23-sesongen.

– Hva mener du ville vært riktig å gjøre?

– Jeg er såpass voksen at jeg kan se dette utenfra, og alle som er tatt ut på elitelaget nå har gjort seg fullstendig fortjent til det. Det ville vært urettferdig om ikke Filip og Sivert fikk plass. Det jeg håpet på var at elitelaget ble utvidet til sju mann. Det synes jeg hadde vært veldig rettferdig, både for meg, Filip og Sivert.

TO NYKOMMERE: Sivert Bakken (til høyre) og Filip Fjeld Andersen (nummer to fra høyre) er nye, faste medlemmer av elitelaget. Foto: VESA MOILANEN

– Har du fått en forklaring på hvorfor det ikke ble slik?

– Jeg har ikke fått en voldsom begrunnelse bortsett fra det som er åpenlyst, at de andre har gjort det bedre enn meg denne sesongen. Det er umulig å benekte. Men jeg vet ikke om jeg fikk et ordentlig svar på hvorfor vi ikke kan utvide til sju mann, bortsett fra at det var uaktuelt å jobbe sånn. Jeg er usikker på hvor mye mer stress det er med sju kontra seks. Men de har sikkert en erfaring og opplevelse av at det ikke er vellykket, og den erfaringen har ikke jeg, så det må jeg nesten bare respektere. Jeg håper i hvert fall de har diskutert det godt, sier Dale.

Derfor vil de ikke øke antallet

Sportssjef Per Arne Botnan sier det er forskjellige grunner til at man ikke ønsker sju utøvere på elitelag.

– Det viktigste er at vi har prøvd ulike varianter før, med sju og åtte på lag. Det har alltid endt opp med at vi kommer tilbake til seks. Det er et veldig håndterlig antall for at utøverne skal bli fulgt opp på en god måte av trenerne, både skytemessig, fysisk og teknisk. Vi har landet på at det antallet er det ideelle, sier Botnan.

– Er det andre grunner?

– Det er andre punkter som er mindre viktige, som at det er praktisk med partall i forbindelse med treningsøkter og slike ting hvor det er øvelser i par. Det går enklere opp. Og så vet vi at når vi kommer til november og desember er det seks plasser til rådighet i verdenscupen. En eliteplass koster også ganske mye mer enn en rekruttplass, men det viktigste er at seks utøvere på lag er mest håndterlig for å få det beste ut av gruppa, svarer Botnan.

LUKSUSPROBLEM: Sportssjef Per Arne Botnan sier de aldri har hatt så mange gode utøvere å velge blant på herresiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Flamme i brystet

Johannes Dale håper landslagsledelsen ikke har glemt det han har prestert tidligere, før all motgangen i vinter.

– Jeg har bidratt med gode resultater til Norge i noen år, og håper ikke det er glemt. Det føler jeg heller ikke at det er. Det er hardt å bli kastet på dør etter én dårlig sesong.

– Er du revansjesugen?

– Det skal jeg love deg. Det er blitt tent en helsikes flamme inne i brystet her de siste dagene. Og den vil brenne til jeg virkelig har slått tilbake, og blir enda bedre enn jeg har vært. Det er nesten så jeg tør love at jeg kommer tilbake. Jeg vet hva jeg kan, og det vet alle andre også. Jeg vil nesten beskrive det som en uro i kroppen nå. Motivasjonen kunne ikke vært høyere. Og jeg gleder meg veldig til å jobbe med trenerne og gutta på rekruttlaget framover. Det er et miljø og en kultur jeg kjenner godt og elsker.

– Hvorfor sleit du sånn i vinter?

– Skiskyting er en kompleks idrett. Når du først kommer inn i en nedadgående spiral er det vanskelig å snu. Langrennsfarta er den samme som tidligere, og den liggende skytingen er også bra. Det er stående skyting jeg har feilet på. Kanskje jeg mistet litt av killerinstinktet mitt og driven til å bare kjøre på. Jeg merket før sesongstart at jeg var ekstremt rolig og selvsikker, og det var egentlig en deilig følelse. For vanligvis er jeg veldig nervøs. Men nå har jeg skjønt at jeg kanskje trenger den nervøsiteten for å være skikkelig skjerpet, sier Dale.

Sportssjef Botnan sier de har hatt et luksusproblem i uttaket av herrelaget.

– Det er tøft å sette ut en utøver som Johannes, som presterte så godt i fjor. Vi har aldri hatt så mange gode utøvere, og så mange som presterer. Kravene blir bare tøffere og tøffere på herreisden. Samtidig kommer det opp to unge utøvere fra rekrutt. Det viser at det som gjøres der er utrolig bra, og at man kanskje ikke trenger være så redd for å gå ned dit. På en måte kan det være et lite spark bak, samtidig som man kan slå nedenfra igjen, sier han.