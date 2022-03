Var på vei til Eliteserien før kontrabeskjeden kom: – Jeg ønsker meg bort herfra

Det har gått over tre år siden Thomas Rekdal valgte å satse på en profftilværelse i Tyskland. Det siste året har 21-åringen spilt i Stuttgart, men nå er han tydelig på at han ønsker seg hjem til Norge.

– Det har vært litt tricky. Det har vært en prosess helt siden i starten av januar. Jeg ønsker å komme bort herfra og hjem til Norge eller Skandinavia for å spille førstelagsfotball. Jeg er absolutt klar for det og trenger det for at karrieren skal skyte litt fart, sier Thomas Rekdal til TV 2.

Gjennom overgangsvinduet har Rekdal, som for øvrige er nevøen til Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, hatt flere beilere fra Eliteserien. Helt fram til i går hadde hovedpersonen et håp om å bli Odd-spiller. Sånn blir det ikke.

Thomas Rekdal har tidligere spilt for blant annet Fredrikstad i Norge. Foto: Braastad, Audun

– Selvfølgelig er jeg skuffet. For meg har det vært håp helt inntil i går. Håpet har vært der ganske lenge, men da kom et endelig nei, sier Rekdal og utdyper:

– Det er så enkelt som at det er tre parter i en deal. To av dem har gjort det de kan, men Stuttgart sa nei. Det var så enkelt som det. Jeg tror både at jeg og agent min har gjort det vi kan for å få det til, men når muntlige løfter fra klubb ikke blir holdt er det vanskelig å få det til å fungere. Jeg skjønner at klubben må tenke på seg selv, men det er kjipt.

Nå håper midtbane-talentet at han finner en løsning ved sesongslutt. Håper er at jeg kan finne en løsning til sommer, det har Stuttgart også vært åpne får. Men nå er fokuset på fotballen og på å prestere på banen, avslutter han.

– Jeg valgte å ta det steget hit for å prøve å slå meg inn på et Bundesliga-lag. I ettertid var ikke det det beste valget, men det får jeg ikke gjort noe med nå.