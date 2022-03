Trondsen operert etter alvorlig skade: – Vanskelig å finne positive tanker

Skademarerittet fortsetter for Anders Trondsen (26).

Fra sykesengen i Barcelona forteller den norske Trabzonspor-spilleren til TV 2 at han onsdag gjennomførte en vellykket operasjon i fremsiden av låret.

Det måtte til etter at han røk en sene i låret nylig. Det er forventet at han blir ute av spill i fire måneder. Dermed er han ikke tilbake i spill før tidligst til sesongstart på høsten.

– Det er vanskelig å finne positive tanker for øyeblikket, sier Trondsen.

De siste årene har vært nådeløse mot lillehamringen.

I september 2020, kort tid etter at han ble solgt fra Rosenborg til Trabzonspor, skadet han det høyre korsbåndet.

Han var ikke tilbake igjen på banen før i august i fjor, nesten et år etter operasjonen.

I høst kjempet han seg sakte, men sikkert inn igjen på laget – og til en plass i landslagstroppen i november.

Den gode avslutningen på 2021 ble etterfulgt av en trøblete start på 2022, der Trondsen har vært ute med skade i to måneder.

Og da han endelig hadde kommet tilbake på banen i mars, smalt det igjen.

– Jeg skadet meg da jeg sprintet under en kamp. Det kjentes ut som et slag på låret. Smertene var ikke så store og det kjentes ikke som at noe var så galt, så jeg fortsatte å spille i fem eller ti minutter, forteller Trondsen.

– Men i dagene etterpå hadde jeg et søkk i låret der muskelen og senen skulle vært. Til slutt fant vi ut etter noen MR-undersøkelser at det var en sene som hadde røket, sier han.

Skaden må vanligvis ikke opereres, sier Trondsen, men i dette tilfellet var avrivningen så stor at han ble anbefalt å legge seg under kniven.

– Jeg blir ute i fire måneder. Jeg skal ta nye MR-bilder etter tre måneder for å se an situasjonen og vurdere om det har grodd godt nok, og så kommer jeg til å trene gradvis mer hvis alt er som det skal, sier Trondsen.

– Hvordan føles det å bli utsatt for enda en skade?

– Det er selvfølgelig dritt. Samtidig har jeg fått høre hele veien at det ofte kan bli trøblete det første året etter en alvorlig kneskade fordi kroppen trenger tid til å venne seg til et nytt bevegelsesmønster.

PÅ LANDSLAGET: Anders Trondsen ble hentet inn som erstatter på venstreback i landslagstroppen i november. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvordan er motivasjonen nå?

– Akkurat nå er motivasjonen virkelig dårlig, men når jeg kommer meg litt på bena vil den sakte, men sikkert komme tilbake. Jeg har kommet meg tilbake fra en større operasjon og kronet det med en landslagssamling, så jeg skal klare det samme igjen, sier Trondsen.

Han ligger på et sykehus i Barcelona etter onsdagens vellykkede operasjon.

– Følelsen rett før operasjonen var nydelig, med sterke medisiner intravenøst der, da var det mye rør som fløy gjennom tankene før jeg sovnet. Så våknet jeg til beskjed om at operasjonen var vellykket, så det er alltid en god følelse!, sier Trondsen.

Han blir værende i Barcelona den kommende tiden for å begynne med lette øvelser med fysioterapeuter frem til han får tillatelse til å fly. Da skal han trappe opp treningen for å trene opp styrken i benet igjen.

Trondsen har kontrakt med tyrkiske Trabzonspor frem til 30. juni 2024.