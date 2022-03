Har snakket med 84 mulige vitner eller ofre for krigsforbrytelser i Ukraina

Kripos har etter ordre det Det nasjonale statsadvokatembetet startet å samle inn informasjon fra ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Målet er å finne ut om de kan ha vært vitner eller ofre for mulige krigsforbrytelser.

Informasjonsinnhentingen skjer på mottakssenteret i Råde, hvor flyktningene må registrere seg.

Politiadvokat Anette Berger ved seksjon for internasjonale forbrytelser opplyser til TV 2 at de har snakket med 84 personer så langt.

– Det er personer som har vært vitne til, eller ofre for mulige krigsforbrytelser i Ukraina, sier Berger.

Politiadvokaten sier det er viktig at Kripos møter de som kan ha informasjon tidlig, for å få så nøyaktig og tidsnær informasjon som mulig.

– Dette arbeidet er fortsatt helt i starten, og gjøres for å samle inn informasjon til en eventuell etterforskning her i Norge, eller som et bidrag til andre europeiske lands etterforskninger, sier Berger.

Kripos understreker at det er helt frivillig å snakke med politiet.

– Men de som har tatt kontakt med politiposten sier de er fornøyde med at dette er noe politiet har fokus på, sier Berger.

Politiet vil gjøre fortløpende vurderinger rundt hvordan de skal rigge prosessen videre, slik at de er sikre på at de får den informasjonen de er ute etter.

