– Du kødda ikke med han kniv-Aksel!

Skuespiller Stig Henrik Hoff synger for full hals mens han står inne i et fjell og øver på rollen som en opprørsk gruveslusk fra slutten av 1800-tallet.

– Æ spella han kniv Aksel, og han kødde du faen ikke med. Han er fin, humrer Stig Henrik Hoff på ekte nordnorsk.

Han og familiene er oppvokst på Rognan i Saltdal i Nordland som er under fem mil unna gruvebygda Sulitjelma i Fauske kommune i Nordland.

– Sulis hadde sitt eget samfunn med egne penger og tannlege. Farfaren min var tannlege her oppe. Jeg har noen lamper hjemme som er fra gruvene i Sulitjelma, forteller Hoff.

Hoff spiller en av hovedrollene i filmen «Sulis», men er egentlig langt unna Sulitjelma i Nordland.

KULLISER: Slik så hovedgaten i Sulitjelma ut på 1800-tallet. Den er nå gjenskapt i Målselv Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det meste skjer nå ved filmcamp Nord i Målselv kommune i Troms hvor man har bygd autentiske filmkullisser av gruvebygda slik den så ut på 1800-tallet.

– Det er egentlig bare jug og juks men det ser drit bra ut på film. Det er som å være med i en cowboy film og jeg føler meg heldig, sier Hoff.

Historisk arbeiderkamp

Det er den historiske arbeiderkampen og opprøret mellom rike gruveeiere og lutfattige slaver som oppstod i Sulitjelma som nå endelig skal filmatiseres.

Dette er starten på det som vi kjenner som den norske fagbevegelsen og den skandinaviske modellen.

– Dette er historien om hvor arbeiderne fikk medbestemmelsesrett på sine egne arbeidsplasser, og det skal vi være stolte av. Det er viktig å fortelle hvor det hele startet selv om det begynner å bli store forskjeller i samfunnet vårt nå, sier regissør Nils Gaup.

FORNØYD: – Det er blitt laget få politiske filmer i Norge, sier Nils Gaup, regissør av "Sulis" Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Filmen «SULIS» blir trolig en av de største politiske filmene som er laget i Norge noensinne.

– Ja, det blir jo et politisk budskap. En an karakterene er Helene Ugland som er en kjent sosialistisk agaitor eller predikant som tok opp forholdene på arbeidsplassene den gangen. Hun er datidens svar på Greta Thunberg, sier Gaup.

Den unge hovedrollen spilles av det svenske stjerneskuddet Otto Fahlgren.

– Hvorfor er det så få politiske filmer i Norge?

– Nei, det er vel sjelden at noen tør og man er vel kanskje redd for at folk ikke kommer dersom det er en klar dreining mot høyre eller venstre siden i politikken i filmen. Det er veldig spennende å gjøre akkurat dette da, sier Nils Gaup.

Han viser oss rundt på settet i Målselv.

Det er som å komme over 120 år tilbake i tid. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene.

FINE OPPTAK: Det blir spektakulære opptak med historiske kulisser som bakgrunn Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Historiske filmer som dette her er vanskelig for det er veldig dyrt. Alt av rekvisitter er laget, leid eller sydd, sier stjerneregissøren som er kjent fra filmer som Veiviseren og Kautokeino-opprøret.

– Jeg elsker det

En annen hovedrolle har Simon Berge fått. Kanskje mest kjent for rollen som «Adam» i Exit.

Han spiller en svensk arrogant og mektig gruveeier som kommer til Sulitjelma fra USA.

Han skyr ingen midler i jakten på profitt.

– Ja, en slik type rolle har jeg spilt før, sier Simon Berge og hinter kraftig til rollen han har i serien Exit.

Han er imponert over både naturen og historien.

IMPONERT: Simon Berge spiller rollen som Svens og arrogant gruveeier. En slik rolle er han vant med fra serien Exit. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det er jo en klassisk heltehistorie, og er det jo heftig når man løfter fram en slik storslagen og historisk hendelse. Også er det landskapet her som er det første som slår meg, sier skuespilleren.

– Fjellet, skogen og vannene. Jeg elsker det, sier Berge.

Har tatt 12 år

Filmen «SULIS» har et budsjett på 55 millioner, og det har tatt over 12 år å få finansiering og et godt manus på plass.

Tomas Evjen fra Rognan hadde ideen, men han døde lenge før filmingen kunne starte.

Produsent Tom Vidar Karlsen har videreført arven til Evjen.

MÅTTE VENTE: – Vi ville ha både et godt manus og finansieringen på plass før vi kunne starte, sier Tom Vidar Karlsen, produsent i Storyline NOR. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Vi ønsker ikke å gå i gang med prosjektet før vi hadde det produktet vi ville ha, derfor er det brukt veldig lang tid på manuskriptet og finansieringen, sier Tom Vidar Karlsen, produsent i Storyline NOR.

For han er det viktig at historien om det som skjedd i Sulitjelma er så autentisk som mulig.

– Dette er en film som er basert på hendelsene i Sulitjelma og flere av karakterene er ekte som har levd i Sulis. Vi skal være ganske nært sannheten i denne filmen, sier Karlsen.

– Blir det en veldig politisk film?

– Det er en slags anti Donald Trump film. Det dreier seg om solidaritet og samhold mot en despot eller en ganske autoritær og ufyselig leder, sier Karlsen.

Filmen «SULIS» er den største filmen noensinne som blir produsert av et nordnorsk produksjonsselskap og manuset er skrevet av Christopher Gröndahl.

I tillegg spiller Heidi Ruud Ellingsen i rollen som Svarta Bjørn.

Bruker gruvene på Røros

Så langt er nærmere 30 prosent av filmen unnagjort. I tillegg til Målselv skal innspillingen til Røros og Sulitjelma selvfølgelig.

Sikkerheten til skuespillerne er viktig og det er ikke trygt nok å bruke dagens historiske gruveganger i Sulitjelma, derfor blir gruvene på Røros det beste alternativet, men en del scener skal også spilles inn der.

KULISSE: Det er brukt mye tid på å få godt og tidsriktig bilder på hvordan Sulitjelma så ut for over 120 år siden. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

I filmen er de mange statister og en av de er Jon Sigurd Trandem fra Tromsø. Han har spart skjegget siden jul for å være klar til storfilmen.

– Ja, og skjegget blir slik til etter 17.mai tenker jeg, sier Trandem.

Han er ridende politi i filmen.

– Det er artig å være med på og det er første gang jeg er statist. Det gir en ekstra dimensjon å være med på en slik historisk film. Jeg tror ikke mange i Norge er så kjent med historien, forteller han.

Arbeidsdagen er nettopp over og den historiske uniformen henges forsvarlig på plass. Det kommer flere dager med venting og opptak.

– Det går bare bra. Dette er stor stas, forteller han.

De historiske kostymene er hentet fra Riga, Sverige og på Jar i Oslo.

STOR STAS: – Det blir mye venting, men det er stor stas å få være med som ridende politi, sier Jon Sigurd Trandem fra Tromsø. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det er flere tusen tidsriktige kostymer som også er brukt i andre kjente filmer, sier Anna Ågren, kostymekoordinator for filmen Sulis.

– Når blir det premiere?

– Så langt har jeg ikke turt å tenke, men jeg håper at det blir første halvdel av 2023, sier regissør Nils Gaup.

– Hvilken type film blir dette?

– Det blir en slags westernfilm. Det er veldig spagettiwestern, sier Gaup.

Steike bra!

Stig Henrik Hoff går rundt på settet med et stort smil.

– Vi har et kjempebra mannskap og Nils Gaup er i topp humør og gnistrer, sier Hoff.

Egentlig har han fridag, men nyter å være på filmcampen.

– Altså se rundt deg? Det er ikke noe tvil om at det er fett å være nordpå. De fantastiske fjellene og havet. Ja, alt er fint her oppe. Jeg synes det er lettere å selge dette enn Barcode i Oslo, sier Hoff.

– Jeg er kjempestolt for at jeg får lov til å være med. Jeg har dialekten inne så det er jo steike bra, sier "nordlendingen" Stig Henrik Hoff.