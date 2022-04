Kritiserer advokatenes regning:

På ett år har det blitt utbetalt rundt to millioner kroner i salær til advokatene som jobber for partene i Baneheia-saken.

– Jeg er overrasket over faktureringen til bistandsadvokatene, sier Arvid Sjødin, som sammen med kollega Bjørn André Gulstad er oppnevnt som forsvarer for Viggo Kristiansen.

Et drøyt år har gått siden den dobbeltdrapsdømte 42-åringen fikk saken sin gjenåpnet. Etterforskningen ble da flyttet til Oslo politidistrikt og statsadvokaten i hovedstaden.

Fortsatt er det uvisst hvilket utfall saken får.

TV 2 har fått innsyn i de såkalte salæroppgavene til advokatene i Baneheia-saken fra gjenpåpningen og frem til begynnelsen av mars.

De viser hvor mye penger de fem advokatene har tjent i arbeidet med saken.

Så mye har de fakturert

Svein Holden, advokaten som forsvarer Jan Helge Andersen, oppgir at han 4. mars i år hadde fakturert 238,5 timer, noe som gir en utbetaling på 463.098 kroner.

Holden opplyser til TV 2 at han har med seg kollega Cecilie Krogh Fornes på saken, men at hennes arbeid er blitt fakturert på hans oppnevning.

PROFILERT: Advokat Svein Holden har gjort seg kjent gjennom flere av Norges mest omtalte straffesaker. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sjødin og Gulstad, som altså forsvarer Kristiansen, har ifølge Borgarting lagmannsrett fakturert henholdsvis 468.336 kroner og 125.534 kroner for sitt arbeid. Det er til sammen 593.870 kroner.

Bistandsadvokatene til de avdøde jentenes fire foreldre, Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm, har fakturert arbeid for henholdsvis 493.309 kroner og 441.946 kroner.

Reagerer på summen

Det betyr at de tre forsvarerne til sammen har fakturert arbeid for 1.056.968 kroner, mens de to bistandsadvokatene har fakturert arbeid for 931.434 kroner.

Det får Sjødin til å reagere.

– I denne perioden har vi forsvarsadvokater jobbet iherdig med å få til løslatelse av Kristiansen, hatt dialog med politiet om etterforskningen og i tillegg vært i flere avhør med påfølgende gjennomgang av avhør. Det har ikke bistandsadvokatene, sier Sjødin og fortsetter:

– Det kan godt hende at de ser for seg at deres rolle ikke bare er å være bistandsadvokater, men også å forlenge aktoratet fra 2000 sitt iherdige behov for å stigmatisere og feilaktig dømme Viggo Kristiansen, samtidig som de har tatt på seg rollen med å forsvare Jan Helge Andersen, sier han.

DAGEN DET SKJEDDE: 1. juni i fjor ble Viggo Kristiansen løslatt. Tidligere på ettermiddagen fikk han besøk av sine advokater Bjørn Gulstad og Arvid Sjødin. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sjødin sier at Beckstrøm og Brækhus selv må avklare hva de har brukt tiden sin på.

– Mener det er uetisk

TV 2 har over tid forsøkt å få svar på spørsmål fra bistandsadvokatene. De er også forelagt uttalelsene fra Sjødin.

I en e-post til TV 2 skriver Beckstrøm følgende:

«Jeg ønsker ikke kommentere andres eller eget arbeid i denne saken nå. Jeg mener det vil være uetisk».

Brækhus har ikke besvart TV 2s spørsmål i denne saken.

TV 2 har vist tallene til Susann Skogvang som er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og medlem i dommernes mediegruppe.

Hun presiserer at hun ikke kjenner saken eller advokatenes konkrete timelister.

– Generelt kan jeg si at bistandsadvokatrollen er viktig for å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i straffesaker, selv om rollen utad kanskje fremstår som «mindre» enn forsvarerens. Bistandsadvokatene må sette seg inn i alle dokumentene i saken og må informere klientene sine, sier hun og legger til:

– Normalt er det ikke uvanlig at bistandsadvokatenes salæroppgaver er noe lavere enn forsvarernes, men denne saken er langt fra vanlig.