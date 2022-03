FHI i risikorapport: – Må regne med ny koronabølge

Det er BA.2-varianten som dominerer i Norge. FHI regner med at vinterbølgen er over toppen, men advarer om at en ny bølge kan komme.

Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikorapport om korona og influensa i Norge. Hensikten med rapporten er å hjelpe Helsedepartementet og kommunene med hvordan de skal håndtere situasjonen.

I rapporten skriver FHI at situasjonen fortsatt er uforutsigbar.

– Epidemien må overvåkes nøye slik at en eventuelt endret situasjon oppdages tidlig og håndteres raskt, riktig og kostnadseffektivt, skriver FHI.

Venter ny bølge

FHI mener vinterbølgen av covid-19 ser ut til å avta i Norge. Antallet nye innleggelser per uke har sunket fra en topp på 545 i uke 9 til 345 i uke 12.

Antallet innleggelser per uke på intensivavdeling har sunket fra en topp på 56 til 29 i uke 12.

Det påvises nå nesten bare omikronvarianten BA.2.

– Vi har grunn til å vente en ny bølge med covid-19, trolig til høsten eller vinteren, eller en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Det er også mulig at epidemien vil fortsette på et mellomlavt nivå gjennom sommeren, skriver FHI.

– Ny variant kan endre bildet

Utviklingen i Norge er omtrent den samme som i resten av Norden. Flere andre land i Europa ser imidlertid en økning drevet av BA.2-varianten samtidig som koronatiltak fjernes.

FHI tror antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 vil fortsette å synke gjennom april, kanskje til under hundre per uke.

– Konsekvensene av epidemien for samfunnet i april er en stadig mindre belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at stadig færre må være borte fra arbeidet på grunn av covid19-relatert sykefravær. For individene er konsekvensene at stadig færre blir smittet.

FHI understreker at situasjonen er uforutsigbar.

– En helt ny variant kan endre bildet betydelig, men befolkningens grunnimmunitet vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom, uansett variant. Likevel er det nødvendig med forsterket beredskap og overvåking.

Influensa

FHI regner med økende spredning av influensa i april. Instituttet mener påskeferien og sesongeffekten kanskje vil dempe en influensaepidemi nå, men også her er det stor usikkerhet.

– Immuniteten i befolkningen antas å være lavere enn normalt grunnet lite eller ingen influensasirkulasjon de siste sesongene. Det er nå flere barn som aldri har møtt influensavirus før, skriver FHI.

Det ventes at mange kan bli smittet, noe som vil kunne medføre mange sykehusinnleggelser.

– Risikoen for alvorlig forløp er høyest hos de eldste, de minste barna og personer med underliggende risikotilstander. Sykehusene bør forberede seg på betydelig flere innleggelser av pasienter med influensa i april enn i mars.