Miriam (38) kom ut som kvinne på jobben: – Følte meg som en hykler

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Forskning viser til at det er vanskelig å være transperson i arbeidslivet. Dette var ikke tilfellet for Miriam Hardarson.

Siden Miriam Hardarson var liten har hun ikke følt seg hjemme i sin egen kropp. Hun visste at hun var en jente, problemet var bare at hun var født som gutt.

– Da jeg var liten, så var det veldig tydelig for meg at jeg var jente. Likevel er det ikke alltid man tør å si det til andre.

Etter hvert begynte hun å undertrykke seg selv, noe som endte med psykiske konsekvenser.

– Det var veldig tungt. Det har vært mye depresjon og mye problemer med livskvalitet og mental helse. Så jeg har på alle måter prøvd å jage meg vekk fra meg selv, så mye som mulig.

I 5-ÅRSALDEREN: Som liten likte Miriam å kle seg i jenteklær. Dette ble lagt merke til i nabolaget, og skapte en del spørsmål. Miriam sin måte å beskrive dette på var at hun likte å kle seg ut. Foto: Privat

Dro til legen

Etter mange år med undertrykkelse og depresjon, dro hun til legen for å prøve å løse problemet.

– Jeg hadde ikke lyst til å være trans. Jeg hadde ikke lyst til å innrømme for meg selv at jeg hadde problemer med min kjønnsidentitet, fordi det satt veldig langt inne. Så jeg dro til legen min og sa: «Kan ikke du bare gi meg antidepressiva, kan ikke du bare fikse det her?».

Det svaret Miriam fikk fra legen, kom som en stor overraskelse.

– Da sa legen min: «Du trenger ikke antidepressiva, du trenger maskara».

Legen mente at Miriam måtte kjenne på sin egen kjønnsidentitet, utforske det og akseptere seg selv som hun er. Denne samtalen inspirerte fram en idé hos Miriam.

Arbeidsplassen ble et fristed

I mange år hadde Miriam brukt jobb som en distraksjon fra følelsene og smertene hun hadde inni seg. Så fikk hun en idé som skulle få arbeidsplassen sin, Sopra Steria, til å gå fra å være en distraksjon til å være et fristed.

– Jeg tenkte at arbeidsplassen min kanskje kunne være den plassen som jeg kunne bruke for å galvanisere kjønnsidentiteten min.

– Det er mange transfolk som trenger en prototype av hva deres kjønnsidentitet er, fordi de må finne ut av det selv. Da er det mange som reiser til en resort oppe i fjellene, for å eksperimentere der. Men jeg jobber som leder, så jeg har ikke tid til å dra dit. Jeg trengte en prototype i hverdagen, sier Miriam.

Dermed ble arbeidsplassen den perfekte arenaen hun kunne teste ut sin egen kjønnsidentitet. Som leder var Miriam opptatt av å inspirere medarbeiderne sine, og dette ble en av grunnene til at hun valgte å ta tak i problemet som hun hadde kjent på hele livet sitt.

TRIVES MED SEG SELV: Miriam har det mye bedre med seg selv som kvinne. Foto: Privat

– Jeg følte meg som en hykler når jeg satt i medarbeidersamtaler og mine kollegaer åpnet seg for meg. For da satt jeg der og sa til de at de måtte være seg selv og stå på. Så hadde jeg ting som jeg måtte ta tak i selv, hvor jeg ikke var helt åpen.

Åpnet seg på jobben

Miriam bestemte seg for å dele et innlegg på deres intranett, hvor hun kom ut som transkvinne. Dette ble lest av mange mennesker, blant annet hennes egne kollegaer – her fikk hun mye støtte.

– Det at jeg sa at jeg var trans før jeg begynte å transformere, tror jeg gjorde det enklere. Jeg inkluderte arbeidsplassen i hele prosessen. Vi har en bedriftskultur rundt åpenhet, som er veldig bra. Dette er en kultur vi ønsker å teste av og til. Da tenkte jeg at jeg skulle se hvor bra og inkluderende den kulturen egentlig er. Det gikk veldig bra.

Etter Miriam kom ut som transkvinne, begynte hun gradvis å endre på kjønnsuttrykket sitt hver dag.

– Etter hvert begynte jeg å komme på firmafester i 100 prosent kvinneutrykk. Da begynte mine kollegaer å si: «Kan ikke Miriam komme på festen i dag, det er så mye greiere når du er glad og du har det bra. Vi merker at du har det mye bedre med deg selv». Så det var en oppmuntring til å heie fram identiteten min, sier Miriam smilende.

– Jeg kjenner mange som er i skapet og til alle de som er i skapet vil jeg si at det er fullt mulig å transjonere. Livskvaliteten går opp, så det blir bedre.

Velferdspermisjon for kjønnsbekreftende behandling

Sopra Steira, Miriams arbeidsplass, er blant de første bedriftene som tilbyr lønnet velferdspermisjon for kjønnsbekreftende behandling. Dette er noe Miriam ønsker at alle bedrifter skal innføre.

– For meg har det betydd trygghet. I vår bedrift var det en selvfølgelighet at man ikke skal måtte tvinges til å bruke ferien sin på å få behandling, som er veldig viktig for personens livskvalitet.

Forskning viser til at det er vanskelig å være transperson i arbeidslivet. Dette kommer ikke som et sjokk på Miriam.

Fakta: Vanskelig å være transperson i arbeidslivet Forskning viser til at det er vanskelig å være transperson i arbeidslivet. Ifølge rapporten «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår» fra 2021 skiller transpersoner seg ut når det gjelder psykisk helse, livstilfredshet og opplevelser med diskriminering. 1 av 3 transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv

50 prosent har blitt trakassert på arbeidsplassen eller studiestedet minst en gang det siste året

Omtrent 4 av 10 rapporterer at de har blitt utsatt for negative kommentarer

– Det er reelt, jeg kjenner en del transpersoner i miljøet som har måttet si opp jobben sin, selge bilen og huset sitt fordi de må betale for operasjoner i utlandet, noe de trenger innen en viss tid.

– Det offentlige helsetilbudet har forbedringspotensialer i forhold til behandlingstid, altså tid du må vente på før du kan få behandling. Det er heller ikke hvem som helst som kvalifiserer seg til behandling, som for eksempel ikke binære mennesker vil ikke bli kvalifisert til behandling i Norge.