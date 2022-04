Odd-trenerens nitriste video gikk plutselig viralt

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play denne sesongen!



Han har vært assistenttrener i klubber som Lyn og Hønefoss – og ikke minst har han prøvd seg i den polske storklubben Legia Warszawa.

I NFF-systemet har han vært i en årrekke, og det har gjort at Pål Arne Johansen er en av fotballtrenerne med norsk pass som har mest internasjonal erfaring.

Det gjør at Paco – som han kalles – mener at han vet litt om hva som kreves ute i Europa. Og tilbake i norsk klubbfotball, som hovedtrener i Odd i år, er Paco tydelig på at norsk fotball har alle forutsetninger for å markere seg internasjonalt.

– Jeg var jo en ung fotballtrenerstudent på 90-tallet, og da var vi vant til å være med i Europa-toppen. Det har jeg egentlig aldri sluttet å tro er mulig i norsk fotball. Husk at vi er en ganske rik kunnskapsnasjon, som har gjort det før. Det er ingen grunn til at ikke klubber eller landslag fra Norge skal kunne hevde seg internasjonalt nå heller, sier Pål Arne Johansen.

Gikk viralt med sesongkortvideo

Han har allerede rukket å markere seg som en fargeklatt i Skien-klubben – om enn på et litt ufrivillig vis.

Da Odd skulle markere at sesongkortsalget var i gang, sto Odds nye trener bak det som må kunne sies å være en ikke altfor entusiastisk video:

Videoen gikk sin seiersgang på sosiale medier, der opptil flere leverte parodier der de ikke akkurat var altfor entusiastiske:

Bli med Rosenborg og Kjetil på reisen 🖤🤍 Sesongkortsalget har startet 😍 https://t.co/0ZqXfU6mre #rbk pic.twitter.com/O5zOmRi0jb — Kasper Foss (@Kasper_Foss) February 3, 2022

I ettertid hevdes det fra Odd-hold at det hele var planlagt.

– Jeg hører rykter om at den ble populær. Det som var, var at Åsmund Røsholt (SoMe-ansvarlig i Odd) ba meg lage noe greier. Det jeg fant ut da, var at siden jeg ikke er noen reklamemann, så kunne jeg heller skru av den lille sjarmen jeg har. Så det var litt bevisst, sier Johansen.

Noe annet som har blitt en snakkis, er halsbåndet til Odd-treneren. Såpass mange har spurt om halsbåndet at nevnte Røsholt tidligere har uttalt til kom24.no at Odd ønsker å selge det.

– Vi er litt keene på å selge noen halskjeder i Falkum sport. Det må vi begynne å selge, om vi får til. Vi snakket om det alt, at vi skal kjøre på med sånne kjeder. Men vi får se om får tak i noen, uttalte Røsholt. Ifølge Pål Arne Johansen kan det i så fall bety travle tider for han og datteren på fire år.

SNAKKIS: Halskjedet til Pål Arne Johansen er blitt en snakkis etter at han tok over som hovedtrener i Odd. Foto: Heiko Junge

– Det er ikke noe spesielt med det halsbåndet utover at jeg bruker å lage slike i lag med dattera mi. Jeg tenker jo litt på henne når jeg har det på meg, men det er ikke noe mer enn det. Odd må gjerne selge det. I Bodø ville de vel selge hårbånd en stund der, og det gikk vel som varmt hvetebrød, sier Pål Arne Johansen.

Men strengt tatt bryr nok Pål Arne Johansen seg lite om både halsbånd og at vidoer går viralt i sosiale medier. Nå er det Tromsø som står i hodet på 45-åringen.

Odd virker å være i angrepsposisjon foran årets sesong. En skuffende 14.-plass fra i fjor skal revansjeres.

– Det er klart at fjorårets sesong kan slå ut begge veier, men jeg tror jeg har med meg en revansjesugen og sulten gjeng. Det er en fantastisk gjeng å jobbe med og personlig tror jeg det som skjedde i fjor kan bli et pluss for oss. Vi skal prøve å få Odd-pila til å peke oppover og sikter oss mot en plass på øvre halvdel av tabellen, sier Pål Arne Johansen.

Internasjonalt fokus

Da han tok over Odd, var han tydelig på at han ønsket å sette en internasjonal standard i Skiens-klubben.

– Det å sikte internasjonalt er faktisk et moment som vi i enda større grad kan sette på agendaen. Jeg mener vi må tørre å sikte litt høyt i norsk fotball, sier Paco.

– Er vi litt for feige når det kommer til å sette oss mål i Norge?

– Det er nok en del klubber du ikke kan arrestere på det. Bodø/Glimt har jo vist hva de kan få til, det samme med Rosenborg. Viking har jo ambisjoner, så du har en fem-seks klubber som tør å drømme om det. Men jeg tror man i større grad må være villig til å ta konsekvensen av målene man setter seg i Norge. Jeg tror det er litt ulik grad på hvor «rå» man er når man først har satt seg et mål i norsk fotball, sier Pål Arne Johansen.

– Hva må til?

– Først og fremst må du sikte høyt nok og jobbe deretter. Du må rett og slett ha det på agendaen. Så må du vite hva som kreves, både taktisk, teknisk og fysisk. Det er noe vi jobber med i Odd hver eneste dag. Vi skal ha høye standarder og jobbe deretter, sier Paco.

– Må ta spillerne på alvor

Han er krystallklar på internasjonal suksess er helt avgjørende for at norsk fotball skal ta steg.

– En stund var det jo slik at du følte at du gikk inn i en Rema-butikk i norsk fotball, mens du gikk inn i en Meny-butikk om du handlet fra Superligaen. Omtrent like gode spillere ble jo prissatt totalt forskjellig, sier Paco.

Han mener europeisk suksess er helt avgjørende for norsk fotballs framtid.

– Gjør vi det bra i Europa, så vil det heve norsk fotball og gjøre attraktiviteten helt annerledes. Derfor tror jeg det er viktig at vi i større grad legger til rette for e-cup-lagene og har fokus på det, sier Pål Arne Johansen.

Selv håper han at hans internasjonale erfaring kan bidra til å realisere drømmene til Odd-spillerne. Etter å ha jobbet med aldersbestemte spillere i en årrekke, er han klar på at hans spillere skal ha lov til å drømme stort.

– Hvis jeg ikke lar spillerne drømme stort, så føler jeg ikke at jeg tar drømmene deres på alvor. Som landslagstrener kunne jeg jo aldri si at «det kommer du ikke til å klare». Jeg kunne jo ikke sagt det til Haaland, Hauge og Østigård. Da måtte jeg heller si at «kult at du har det målet, men da må dette og dette til», sier Pål Arne Johansen.

Han er tydelig på at hans erfaring i trenerbransjen internasjonalt gjør han trygg på seg selv før han tar fatt på sin første oppgave som hovedtrener for et eliteserielag. «Spent» blir feil ord å bruke, mener han.

LEDET NORGE I KALASSEIER: Pål Arne Johansen var Norges trener da Erling Braut Haaland banket inn ni mål i Norges 12-0-seier over Honduras i U20-VM. Paco har vært trener for aldersbestemte landslag i en årrekke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg har vært heltidstrener i over 20 år, jeg har vært med i fem mesterskap som inkluderer et EM, et VM og et OL. Jeg har vært i klubber i inn- og utland, og har vært med i eliteserien tidligere. Så jeg gleder meg mer enn at jeg er spent, sier Pål Arne Johansen.

– Hva er det viktigste for deg for at du skal se tilbake på året og være fornøyd etter sesongen?

– Aller mest er jo det at dattera mi har det bra, det er jo det jeg er aller mest opptatt av. Men når det gjelder Odd og laget, så er det at vi kan klappe oss selv på skuldra og si at vi har spilt en positiv fotball. Om vi har gjort det og prestert på et nasjonalt nivå, spilt positiv fotball og vært en fargeklatt i norsk fotball, så skal vi være fornøyd, sier Pål Arne Johansen.