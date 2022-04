Dette har du aldri sett på The Voice før

Etter flere runder med blind auditions og dueller, er det nå duket for «knockouts» på The Voice. Hver av mentorene står nå igjen med åtte talenter hver – som nå skal bli til fire før live-sendingene starter i slutten av april.

Knockout-rundene er sist mulighet for deltakerne til å overbevise mentoren om at akkurat de fortjener å være med til live-sendingene. Også for Mathilde W. Taugard (24) var det mye nerver før den siste og avgjørende runden.

Så skjedde det som ikke skulle skje. Taugard fikk korona, og kunne derfor ikke komme til studio for å fremføre låten.

– Jeg trodde løpet var kjørt, sier 24-åringen til TV 2.

Se Mathildes unike knockout-opptreden i videovinduet over!

– «Nå får jeg ikke vært med»

I episoden får seerne se Taugard øve på låten hun skal fremføre, sammen med mentoren Espen Lind (50). Deretter ser de 24-åringen hjemme i hennes egen leilighet i Oslo.

– Da har det seg slik at jeg har har blitt smittet med korona, sier hun til mobilkameraet.

24-åringen forteller at stemmen hennes er påvirket av sykdommen, samtidig som hun hoster.

– I første omgang tenkte jeg «Nå får jeg ikke vært med». Jeg var lei meg, for jeg trodde løpet var kjørt. Men de i produksjonen var veldig snille og flinke, og kom med en løsning, forteller Taugard.

Løsningen produksjonen kom opp med var noe som aldri har blitt gjort på The Voice før. 24-åringen skulle få være med i knockouts – direkte fra sin egen leilighet.

UVANT: Mathilde var redd for at fremføringen via en skjerm ikke ville være like bra som når hun står på scenen. Foto: The Voice/TV 2

Taugard skulle synge til mentorene og publikum gjennom kameraet på mobilen, med live-bandet i studio på øret. Selv om 24-åringen ble glad for å fortsatt kunne fremføre låten, ble hun enda mer nervøs.

Det å skulle synge foran mentorene og publikum gjennom en telefon fra hennes egen stue, virket både uvant og fjernt.

– Jeg hadde ikke tro på at det ville gå veien. Jeg følte det ikke ville bli overbevisende nok å måtte synge gjennom en skjerm.

Frykten hennes var at fremførelsen av låten ville bli upersonlig, og at hun ikke ville klare å verken uttrykke seg selv eller formidle låten på samme måte som på scenen. Dette viste seg derimot å ikke være et problem for 24-åringen.

Trodde det var en teknisk feil

Til tross for den uvanlige fremførelsen, og Taugards tvil, ønsket mentor Espen Lind å ha henne med seg videre til live-sendingene.

– Da han sa navnet mitt, skjønte jeg ikke hva som skjedde. Det var nesten så jeg tenkte at det måtte være en teknisk feil. Jeg hadde ingen forventninger om det i det hele tatt, sier 24-åringen og ler.

Taugard forteller at tanken på at hun nå snart skal stå og synge på direkten på TV føles både surrealistisk og rart – men samtidig gøy.

– Jeg skjønner ikke helt at det har skjedd, men det er kjempegøy. Det kommer nok ikke til å gå opp for meg før vi øver til direktesendingene, forteller hun.

VIDERE: Mathilde er nå videre til live-sendingene av The Voice. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl forteller at etter pandemien har produksjoner lært å legge til rette for løsninger om eventuell sykdom skulle oppstå.

– Vi har alle lært at det er mye som er mulig å løse selv om vi har vært nødt til å tenke alternativt. I dette tilfellet fant «The Voice»-produksjonen ut at det var mulig å få til en løsning som ville fungere godt, selv om Mathilde måtte holde seg hjemme, sier Dahl til TV 2.

Dahl forteller at så lenge Taugard følte seg komfortabel med løsningen, og hun følte seg frisk nok til å synge, så var det fint å kunne legge til rette for at hun skulle få være med på knockouten.

Taugard kan også avsløre at hun nå er i full gang med forberedelsene.

– Jeg har laget en spilleliste sammen med Espen, hvor vi har lagt til hver våre låtforslag. Så har vi hatt møter om hvilke låter jeg vil synge og er komfortabel med, men også hvilke som appellerer til publikum og seerne som ser på, avslutter hun.

The Voice ser du fredager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.