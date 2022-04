Klimaforsker: – Mars blir stadig mildere i takt med den globale oppvarmingen

Meteorologisk institutt opplyser i en pressemelding at det har vært en rekordmild marsmåned i hele landet. 37 værstasjoner har målt sin varmeste marsmåned noensinne.

Meteorologisk institutt sine målinger går 120 år tilbake i tid, og fire av de varmeste marsmånedene siden 1900 har vært i løpet av de siste 15 årene. Det opplyser Meteorologisk institutt i en pressemelding.

– Mars blir en stadig mildere måned i takt med den globale oppvarmingen, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt Helga Therese Tilley Tajet.

De fem varmeste marsmånedene på landsbasis er 2015, 2014, 2012, 2007 og 1920. Det har vært en mild måned mange steder, og for landet som helhet ble mars den 19. varmeste siden målingene startet i 1900.

Mars har også vært en spesielt tørr måned i Sør-Norge. Her falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt. På Østlandet ble mars 2022 den fjerde tørreste, mens i Agder ble det den syvende tørreste.

37 rekorder

Det ble satt 37 stasjonsrekorder for varmeste gjennomsnittstemperatur i mars måned. Det var særlig mildt i Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, melder Meteorologisk institutt.

Bergen hadde en snittemperatur på 6,3 grader i mars, den høyeste målt i en serie som går tilbake til 1957. Også Tafjord i Fjord kommune i Møre og Romsdal fikk ny rekord med 6,2 grader i snittemperatur, den varmeste siden målingene startet i 1931.

– I et klimaperspektiv er ikke disse rekordene så overraskende. Vi vet at oppvarmingen går raskere desto lengre nord vi kommer. I 2050 forventer vi at temperaturen har gått opp med 1,5 grader i verden, 1,8 grader i Norge og 2,3 grader i Finnmark, sier Tajet.

– Våren kommer stadig tidligere

– Våren kommer stadig tidligere, særlig sør i landet. Det speiler seg også i denne rekordmåneden. Våren er riktignok den tørreste årstiden, men det er oppsiktsvekkende hvor lite nedbør som kom i Sør-Norge. Mange steder var det snakk om 90 prosent mindre regn enn det som er normalt i mars, sier Tajet.

Mars har også vært en spesielt tørr måned i Sør-Norge. Her falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt. På Østlandet ble mars 2022 den fjerde tørreste, mens i Agder ble det den syvende tørreste.

21 stasjoner i Sør-Norge registrerte sin laveste nedbørsmengde i mars, i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Noen av disse stasjonene hadde mer enn 90 prosent mindre regn enn normalt for måneden.

Store forskjeller inn mot helgen

Det blir nokså store værforskjeller fra Nord til Sør inn mot helgen. Lengst Nord i landet blir det varierende værforhold, i kontrast til Sør-Norge som får mer stabilt vær.

Likevel er det felles for flere landsdeler med kaldere temperaturer.

Én slipper unna

– I Nord-Norge er det lavtrykk på vei. Det kommer inn mot kysten av Troms og går sørover i Nordland på søndag, sier meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

Lavtrykket vil ifølge Hansen påvirke området hele helgen. Den østlige delen av Finnmark slipper unna med få eller ingen byger. Dette i motsetning til resten av landsdelen som får snøbyger.

– I kystområdene vil temperaturene ligge nær null. De indre området får noe minusgrader. Det blir ganske kaldt, men ikke sprengkaldt, sier han.

I Troms og Finnmark blir det søndag bedre vær utover dagen, og relativt fint på kvelden.

Kortvarig lykke

I Møre og Romsdal og Trøndelag har det torsdag vært byger. Dette vil løsne opp og bli lettere allerede fredag, ifølge Hansen.

– Da er det ikke mange byger lengre, hvis det går noen i det hele tatt. I tillegg vil sola gløtte frem av og til, sier meteorologen og fortsetter:

– Utover lørdagen blir det derimot sludd og snøbyger i denne landsdelen. Det vil trolig vedvare ut helgen.

Værvinnere

Områder lengre sør i landet beholder finværet. Det blir sol og oppholdsvær på Vestlandet sør for stat og østafjells.

Likevel blir det kaldt. Vinden stilner til og gir derfor lavere temperaturer.

– På Vestlandet sør for stat begynner det lørdag å skygge til. I de sørlige områdene kan dagen starte bra, men går utover kvelden over til å gi sludd- og snøbyger, sier Hansen.

Han legger til at det søndag vil komme lavtrykk innover Sør-Norge og at det vil medføre nordvestlig kuling i fjellet og på kysten av Vestlandet.

– Noen av bygene kan gå over fjellet og til Østlandet. Da blir det ikke like fint vær med enkelte sludd og snøbyger, sier Hansen.