– De som tok ordet etter Klaveness er fotballens største problem

To av dem som ropte høyest under boikott-debatten roser Lise Klaveness etter talen hennes.

Foran en sal fylt til randen av mannfolk rettet Lise Klaveness torsdag hardt skyts mot Fifa.

Norges nye fotballpresident fortalte etterpå til TV 2 at hun gruet seg litt til talen, men at det føltes veldig riktig og godt å si det hun sa.

Ole Kristian Sandvik, talsmann for Norsk Supporterallianse, og Brann-supporter Gjert Moldestad var to av dem som talte høyest om Qatar-boikott i fjor.

Norsk boikott ble nedstemt på det ekstraordinære fotballtinget, men duoen klarte sammen med den norske grasrota å få gjennom én viktig ting.

Hyller Klaveness: – En historisk tale

Norges fotballpresident skulle rette sterk kritikk mot Fifa for tildelingen av VM til Qatar når Fifa-toppene og medlemslandene møttes til kongress.

Torsdag var det tid for fotballpresidenten å gjøre som fotballtinget hadde stemt frem.

Klaveness la ikke noe imellom. Hun gjorde som hun hadde lovet.

Det gledet Sandvik og Moldestad.

– Det var en viktig tale. NFF fremstår nå som en av de mest progressive kreftene i Fifa. Den internasjonale toppfotballen er i dag preget av korrupte, pengegriske diktatorer. Om vi skal greie å få fotballen tilbake til de verdiene fotballen en gang stod for, så trenger vi flere progressive krefter som står sammen, sier Ole Kristian Sandvik.

ÉN AV DEM SOM ROPTE HØYEST: Ole Kristian Sandvik la ned mye arbeid i boikott-kampen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg synes hun leverer en sterk og tydelig tale. Hun tok opp veldig viktige ting. Blant annet kritiserte hun Fifa og tildelingen av mesterskapet. Men hun tok også opp viktigheten av hvordan fotballen skal være. At det skal være plass til alle, uansett kjønn, hudfarge eller seksuell orientering, sier Gjert Moldestad til TV 2.

Hør talen til Klaveness her: – I 2010 ble verdensmesterskap tildelt på uakseptable måter

Retter pekefingeren mot to menn som sa imot Klaveness

Klaveness tok opp flere ting i løpet av sine fem tildelte minutter. Fifa fikk gjennomgå for tildelingen av mesterskapet, men også for deres håndtering av Russlands invasjon av Ukraina.

Etter at Klaveness hadde talt foran forsamlingen var det en representant fra Honduras' Fotballforbund som tok til motmæle. Fra podiet sa han at det verken var dagen eller stedet for å ta opp disse problemstillingene.

VM-sjef Hassan Al-Thawadi var neste mann på podiet. Han uttrykte sin skuffelse over Klaveness' tale.

– Vi så at det var to personer som benyttet anledningen til å motsi henne. De som tok ordet etter Klaveness er fotballens største problem. Spør du meg så er det Klaveness sier framtiden. Så får vi drømme om at slike folk som de to skal forsvinne ut av fotballen, sier Gjert Moldestad.

REAGERTE: VM-sjef Hassan Al-Thawadi var tydelig provosert av Klaveness' tale. Foto: Nick Potts

Den nyvalgte fotballpresidenten fikk også honnør fra Amnesty.

– Det er ikke lett å være den ene i rommet som tar til motmæle. Det krever mot. Takk, Lise Klaveness, skriver Amnesty Norge på Twitter.

Varsler at dette bare er starten på grasrotbevegelsen

For Sandvik og Moldestad er det gledelig å se at det som startet som et grasrotoppgjør endte opp på talerstolen på Fifa-kongressen.

Sandvik varsler også at dette bare er starten på det han håper skal endre fotballen til det bedre.

– Det betyr selvsagt mye å se resultater av innsatsen mange har lagt ned. Dette viser at det hjelper å engasjere seg på lokalt og nasjonalt nivå. Det er ofte en mye kortere vei fra en grasrotidé til konkrete resultater enn det mange tror. Dette er bare starten på en lang kamp for å endre fotballen til det bedre.

Moldestad er enig.

– Det er ganske flott å se at det hjelper å engasjere seg fra grasrota og bruke demokratiet. Det er kult å se at det kan resultere i at man står på en slik arena og snakker om det som er viktig. Jeg tror også det er inspirerende for de andre å se den viktige og sterke debatten vi hadde i Norge. Den eneste måten å ta fotballen tilbake er at vi som er glade i den stiller krav til ledere og forbund, sier Gjert Moldestad.

PÅ TV: Gjert Moldestad stilte torsdag på Nyhetskanalen for å snakke om Lise Klaveness' tale. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For Gjert Moldestad betydde talen litt ekstra også. Han har i flere år kjempet en kamp for homofiles rettigheter i fotballen. Moldestad var primus motor da han fikk gjennomslag for regnbueflagg på arenaer i Eliteserien.

– Jeg har også kjempet en kamp for mer inkludering. Spesielt rundt LGBTQ+. Å høre en NFF-president snakke om de tingene er veldig sterkt for meg på et privat plan, sier Moldestad.