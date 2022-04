Frykter influensa-vaksinen beskytter for dårlig

Den første influensasesongen etter koronapandemien er igang.

1180 personer fikk påvist influensa i uke 12, ifølge FHIs ukesrapport for influensavirus. Fra i høst er det registrert totalt 409 sykehusinnleggelser med influensa, hvorav 136 var i forrige uke.

Mindre effektiv vaksine

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at vi er i oppstarten av en bølge, og at helsemyndighetene er veldig usikre på hvor stor den kommer til å bli.

Det skyldes blant annet at influensavarianten som nå sprer seg er forskjellig fra viruskomponenten som er i denne sesongens vaksine, og forskjellig fra variantene vi har hatt i Norge tidligere sesonger.

– Det ser ut som den vaksinen vi fikk i høst ikke beskytter så veldig godt. Det kan jo variere veldig mellom de ulike influensasesongene hvor godt den virker, og denne vaksinen ser ikke ut til å være blant dem som virker aller best, sier Guldvog.

FORBEREDT: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de forbereder seg på mye influensasmitte fremover. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det at vi går mot vårsesong vil nok spare oss for noe smitte.

– Så det kan godt være at dette ikke blir så alvorlig, men det er også mulig det vil være en ekstra utfordring for oss, og kanskje for helsetjenesten som får litt ekstra å gjøre, sier helsedirektøren.

Kan få høyere antall influensadødsfall

– Må man også være forberedt på at flere eldre og svake kan dø av influensa i den sesongen her?

– Det er mulig. Nå har vi sett at flere med covid- og omikronsmitte har dødd i den senere perioden, og det må anses normalt for de som er veldig sårbare blant de aller eldste. Slik kan det også bli med influensa fremover, sier helsedirektøren.

Hvert år dør mellom 1000 og 2000 personer i influensasesongen. Under pandemien har veldig få dødd av influensa på grunn av smitteverntiltak. Selv om noen flere skulle dø av influensa denne sesongen, vil ikke direktoratet slå alarm.

– Det er ingen grunn til å slå alarm. Vi tror ikke dette vil representere en veldig stor folkehelseutfordring for den yngre delen av befolkningen, og heller ikke for de som er friske, men det er klart at for de som er aller mest sårbare kan en infeksjon på toppen av annen sykdom bidra til at de dør, sier Guldvog.