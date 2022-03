Dette sa Støre til Putin

Torsdag kom den overraskende beskjeden om at Støre hadde snakket med Putin på telefon i en time. Støre hadde to klare oppfordringer til den russiske presidenten.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde torsdag formiddag en times lang telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

– Russlands invasjon i Ukraina er et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser. Jeg ba presidenten innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

SAMTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre under telefonsamtalen med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Statsministerens kontor

Lave forventninger

Støre forteller at han spesielt understreket at sivilbefolkningen i Mariupol må få humanitær tilgang og at krigen må få en forhandlet løsning.

– Vi er dypt bekymret for de store lidelsene den russiske invasjonen har ført til. Vi må gjøre det vi kan for å finne en forhandlet løsning på denne krigen, sier Støre.

Det var Støre som tok initiativ til samtalen, etter å ha diskutert initiativet med allierte i Norden, Europa og USA. Onsdag ettermiddag hadde Støre også en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– Russland er vårt naboland. Det var derfor viktig for oss å formidle vårt syn på krigen direkte til den russiske presidenten. Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, sier Støre.

– Ulike synspunkter

Under en pressekonferanse torsdag betegnet Støre samtalen med Putin som ryddig.

– Jeg vil si at det var en ryddig samtale med klare meldinger begge veier. Vi har klart ulike synspunkter om opptakten til denne krigen og det som faktisk skjer på bakken, sier Støre.

Støre forteller at han samtidig fikk anledning til å si klart ifra om at Norge fordømmer angrepet.

– Jeg ga også uttrykk for at det bildet som nå fester seg i land som Norge og andre europeiske land, er et bilde av Russland som ansvarlig for denne krigen. Og det kommer til å feste seg for lang tid, ser Støre.

FORTALTE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt torsdag en pressekonferanse om samtalen med Putin. Foto: TV 2

To klare oppfordringer

Støre appellerte til den russiske presidenten med et budskap om at han er den personen som har anledning til å søke en vei ut av krigen.

Støre hadde to klare oppfordringer til Putin.

– Det ene er at de forhandlingene som nå pågår i Tyrkia videreføres med sikte mot å nå en politisk løsning som kan stoppe kamphandlingene.

Det andre er at humanitær tilgang til befolkningen i Mariupol gjøres mulig.

– Det er en utbombet og langt på vei ødelagt by, men det er fortsatt hundretusener av mennesker igjen i byen uten tilgang på nødvendigheter. På det siste opplever jeg at den russiske presidenten i hvert fall bekrefter at det er Russlands intensjon å bidra til det, sier Støre.

I TELEFON: Russlands president Vladimir Putin snakket torsdag med Støre i en time. Bildet er ikke fra samtalen med Støre. Foto: Sputnik

– En rolig samtale

Støre sier Putin redegjorde for Russlands syn på konflikten slik den er i dag, og at dette synspunktet skiller seg fra Norges syn.

– Men jeg opplevde at det var mulig å nå fram og bli lyttet til når det gjelder å dele hvordan konflikten oppleves fra Vesten. Jeg understreket også at det mellom demokratiene alltid er ulike syn, men at denne saken har forent landene i Europa i fordømmelse og reaksjoner på krigen, sier Støre.

Han legger til at torsdagens samtale med Putin ikke nødvendigvis er den siste.

– Kan du si noe om sinnstilstanden til Putin under samtalen?

– Det var en rolig samtale, og jeg vil si at den var ryddig i den forstand at vi snakket på tur. Jeg fikk fremført mine syn og han fikk fremført sine syn, og det skjedde i en ryddig atmosfære.

– Nevnte Putin noen tiltak for hvordan krigen skal avsluttes?

– Vi er et annet sted nå enn vi var i forkant av krigen. Jeg merker meg at Russlands retorikk rundt denne krigen også har vært i endring. Nå er mye av oppmerksomheten rettet mot forhandlingene i Tyrkia, og vi benyttet anledningen til å komme med konkrete innspill, sier Støre, som samtidig understreker at Norge ikke har noen rolle i forhandlingene.