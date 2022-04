Advarer reiselystne: – Det verste du gjør nå

To år med pandemi har gjort det vanskelig å legge sommerferien utenlands, og krigen i Ukraina har ført til større usikkerheter blant nordmenn.

Så mange som 14 prosent av nordmenn er usikre på om de skal reise utenlands på grunn av krigen, mens 13 prosent er usikre på det samme grunnet koronapandemien.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for FINN reise.

– Nyhetsbildet har den siste tiden vært ganske mørkt. Selv om vi er på vei ut av pandemien har krigen i Ukraina påvirket oss, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

ADVARER: Kommersiell direktør i FINN reise, Terje Berge, sier tilbudet reduseres, til tross for at flere stadig bestiller ferie senere. Foto: Caroline Roka / FINN

Han trekker også frem høye strøm- og drivstoffpriser som faktorer som bidrar til at nordmenn er splittet når det kommer til å reise utenlands i sommerferien.

Advarer mot å vente

For ifølge undersøkelsen er det omtrent én av tre som har bestemt seg for å reise utenlands i sommer, mens like mange har bestemt seg for å bli hjemme.

Aller flest sitter på gjerdet og avventer situasjonen, men Berge advarer mot å vente for lenge med å bestemme seg.

– Trenden er at vi bestiller ferie stadig senere, samtidig er det ventet at flyprisene vil øke frem mot sommeren og tilbudet reduseres, sier FINN-direktøren.

KAN BLI FULLT: Direktør i FINN reise, Terje Berge, sier det er ventet at stadig flere bestiller. Dermed kan det bli fullt på stranda, men tomt på tilbudssiden. Foto: Olivares Navarro / AP

Han tror imidlertid behovet for en utenlandstur har bygget seg opp hos såpass mange at flere vil bestille tur fremover.

– Mange er nok såpass sultefôret på å feriere utenlands at tallene vil øke, og trumfe en eventuell uro. Men det gjelder å ikke vente for lenge.

– Ferie med stor F

Til tross for usikre tider og høyere renter, og økte strøm-, drivstoff-, og matvarepriser, er feriebudsjettet fremdeles solid for mange.

34 prosent sier at de skal bruke mer penger på året sommerferie sammenlignet med i fjor, mens kun 11 prosent sier de skal bruke mindre.

Det er hos de yngste at feriepengene sitter løsest; i alderen 18-24 år svarer hele 43 prosent at de skal bruke mer penger på årets sommerferie.

– Dette understreker at det tross alt går veldig godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, og mange føler nok at de fortjener ferie med stor F etter en lang periode uten mulighet for utenlandsturer, sier Berge.

Da bør du unngå å dra

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er skeptisk til den økte reiselysten, og advarer folk mot å la seg rive med for fort.

– Det er godt nytt for reiselivsnæringen, men om det er godt nytt for lommeboken gjenstår å se. Det er fort gjort å bli revet med når savnet etter det store utland er stort hos mange, sier Olsen.

Hun minner om at vi står i en økonomisk situasjon som er ny for mange, og sier ropene etter hjelp da de høye strømprisene toppet seg i vinter burde være et varsel.

KLARE RÅD: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, ber folk tenke seg om før de bruker penger de kanskje heller burde spart. Foto: Sturlason / Danske Bank

– Det var svært krevende for mange. Derfor tenker jeg at de som er usikre på hvordan de økte prisene på strøm, drivstoff, mat og renter vil påvirke sin økonomi, bør sette seg godt inn i dette før de svir av flere titusenvis av kroner på ferie, advarer hun.

– Jeg skal ikke være noen «reisebrems», men dette er det viktig at de aller fleste har i bakhodet før man bestiller ferien.

Hun har en klar beskjed til de som ikke lenger har en like fyldig konto, men som kjenner at savnet etter sydenvarmen øker:

– Det koster å dra på ferie i utlandet, spesielt om man er flere i husholdningen. Har du egentlig ikke råd, bør du heller ikke dra.

Forbrukerøkonomens råd Forbrukerøkonomens tips før du bestiller reise: Sammenlikn priser

Gjør god research

Se etter alternative overnattingsmuligheter

Fleksible avreisetidspunkt kan ha mye å si for prisen på flybillettene

– Det verste du kan gjøre

Forbrukerøkonomen har stor forståelse for ønsket om en sydentur, og sier de som virkelig har lyst og råd bør unne seg en ferie med god samvittighet, men oppfordrer samtidig til å tenke seg om.

– Det verste du gjør nå er å lukke øynene for din egen økonomiske situasjon, og la iveren og drømmen om å reise overskygge det faktum at du egentlig ikke har råd, sier Olsen.

Hun advarer særlig de unge som har tenkt til å bruke ekstra mye på årets ferie, og sier de som er i etableringsfasen bør passe ekstra på før de bestiller sommerferien utenlands.

– Har du nettopp kjøpt deg din første bolig, og i den forbindelse tatt opp boliglån, bør du sette deg godt inn i din økonomiske situasjon, råder forbrukerøkonomen.

FRISTENDE: En uke eller to på en middelhavsstrand er fristende for mange, men forbrukerøkonomen råder til å sjekke lommeboka før man bestiller tur. Foto: Zvonimir Barisin / Pixsell

– Bufferkonto er stikkordet

Et budsjett og en bufferkonto kan gi svar og løsninger på de usikkerhetene man har, mener hun.

– Mange unge mennesker bor også for første gang alene, og er ikke klar over hvilke utgifter som medfølger. En solid bufferkonto kan derfor være avgjørende for mange i årene som kommer, sier Olsen, som slår et slag for bufferkontoen:

– De som hadde gode, solide bufferkontoer, og som derfor var i stand til å håndtere strømregningen i vinter, har nok kjent ekstra godt på viktigheten av bufferkonto. Det samme har nok de som stod uten, sier Olsen.

Ifølge forbrukerøkonomen er en tommelfingerregel at en bufferkonto bør inneholde to–tre ganger din månedlige inntekt. Får du utbetalt 30.000 i måneden, bør du dermed ha minst 60.000 kroner i bakhånd.

– Bufferkonto er stikkordet fremover. Er bufferkontoen på plass, og du har råd til å dra på ferie – god tur, sier Olsen.