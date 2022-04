Gustav (2) ble nedkjørt av sparkesykkel i gågate - fører slipper straff

Det var i juni i fjor at to år gamle Gustav var på tur sammen med broren Ludvig og besteforeldrene. Da de gikk i en gågate i Bergen sentrum ble Gustav truffet av en ung kvinne på el-sparkesykkel.

– Han for som en ball bortover. Jeg ble kjemperedd og sint, sa bestemoren Anne-Karin Leirvik den gangen.

Beklaget ulykken

Kvinnen på el-sparkesykkelen, som selv falt som følge av sammenstøtet, kom etterpå bort og beklaget hendelsen.

Da Gustav utover kvelden ga uttrykk for at han hadde vondt, tok foreldrene ham med til legevakten. Han slapp tilsynelatende unna med skrubbsår, men på grunn av fare for hjernerystelse måtte foreldrene passe på Gustav utover natten.

Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Anmeldte føreren

Familien valgte å anmelde saken, og nå har politiet konkludert med at trafikkuhellet henlegges som intet straffbart forhold bevist etter det de selv beskriver som en forsvarlig etterforskning.

– Noen ganger skjer det ulykker uten at de involverte nødvendigvis har vært uaktsomme, og det er etter politiets mening det som har skjedd i denne saken, sier politifullmektig Per Øyvind Valland i Vest politidistrikt.

Han forteller at konklusjonen baserer seg på vitneutsagn og at det har vært vurdert at ulykken skjedde i en gågate.

Politifullmektig Per Øyvind Valland konkluderte med at ulykken ikker var straffbar. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det er lov å kjøre elsparkesykkel i gågaten. Vi har heller ingen indikasjoner på at farten var uforholdsmessig høy, sier Valland.

Foreldrene overrasket og og sjokkerte

Gustavs foreldre reagerer kraftig på henleggelsen.

– Vi er skuffet og litt sjokkert over henleggelsen og er bekymret for hvilke signaleffekter dette gir når et slikt uhell der en toåring ble kjørt ned i en gågate ikke anses som straffbart, sier moren Beate Leirvik.

Foreldrene til Gustav, som nå har blitt tre år, er uenige med politiet. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hun varsler at de kommer til å påklage den til overordnet politimyndighet.

– Guttene og besteforeldrene gikk i gågata for å være trygge. Nå viste det seg at Gustav ikke var trygg der og at ulykken ikke vurderes som straffbar. Da lurer vi vi hvor vi kan være for å være trygge, spør Beate Leirvik.

Hun sier at hun setter pris at av kvinnen som kjørte på sønnen beklaget i ettertid.

– Alle kan være uheldige, men det betyr ikke at man ikke må ta konsekvensene av et slikt uhell, sier moren.

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som kjørte på to-åringen. Hun ønsker ikke å kommentere verken ulykken eller henleggelsen.

– Lærdommen er at det er et utfordrende trafikkbilde når fotgjengere, elsparkesyklister og syklister deler samme veibane. Da fører det dessverre noen gang til uhell, men vi er veldig glade for at det gikk så bra med gutten, sier politifullmektig Per Øyvind Valland.