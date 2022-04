Fikk endelig vitnemål i en alder av 101 år

Merrill Pittman Cooper måtte vente i over 80 år før han endelig skulle få sitt etterlengtede vitnemål.

Cooper gikk på Storer College i West Virginia fra 1934 til 1938, som på den tiden var en vanlig skole. Han tok fag i blant annet latin, biologi, historie, engelsk og matematikk.

Men da han skulle starte på sitt siste år på high school, kunne han ikke fortsette skolegangen - og fikk derfor ikke vitnemål.

Hadde ikke penger

Cooper kom fra en fattig familie. Han hadde ingen far i livet sitt og vokste opp som enebarn sammen med sin mor.

SEREMONI: Her er Merrill Pittman Cooper kledd med kappe og hatt. Sammen med han i bildet fra venstre er Martina Karpeh, Coopers stedøtre Marion Beckerink og Enid Karpeh-Diaz og svigersønn Rod Beckerink. Foto: Jefferson County Schools, WV

Han hadde likevel store drømmer om å fortsette med skolegangen etter high school - og starte med studier på college. Slik ble det ikke.

Hans mor jobbet som hushjelp, og etter hvert skjønte Cooper at moren ikke hadde nok penger til å betale for hans siste år på skolen.

– Hun jobbet så hardt, og det hele ble så vanskelig at jeg bare bestemte meg for at det ville være best å gi opp skolegangen, forteller Cooper til The Washington Post som først omtalte saken.

Trodde det var for sent

Cooper og moren flyttet til Philadelphia, der han jobbet i en klesbutikk for å hjelpe moren med å betale regningene. Etter hvert, i 1945, ble han ansatt som trikkesjåfør.

Det var ikke bare enkelt å jobbe som trikkesjåfør for Cooper på den tiden, og han opplevde mye rasisme. Hver gang Cooper jobbet, måtte han ha med en vakt for å bevare freden på trikken.

Selv om Cooper var veldig stolt av sin jobbkarriere, var det likevel en ting som plaget ham. Han skulle så gjerne ha fullført det siste året på high school slik at han fikk et vitnemål.

– Ettersom tiden gikk, tenkte jeg at det sannsynligvis var for sent. Så da la jeg det bak meg og gjorde det beste ut av situasjonen, sa Cooper.

Fikk oppnådd drømmen

I 2018 besøkte Cooper skolen han gikk på som ung. Nå har skolen blitt en del av Harpers Ferry National Historical Park. Mens de var på besøk, fortalte Cooper familien sin at han angret på at han ikke fikk et vitnemål.

Da ønsket familien å hjelpe han med å oppnå drømmen sin.

VITNEMÅL: Her holder Merrill Pittman Cooper stolt frem sitt vitnemål. Foto: Jefferson County Schools, WV

Familien arrangerte derfor en overraskelse for Cooper med en egen vitnemålsseremoni i mars i år – 84 år etter han egentlig skulle hatt det.

Coopers familie samarbeidet med Harpers Ferry National Historical Park og Jefferson County Schools for å gjennomføre overraskelsesseremonien.

Under seremonien fikk Cooper tildelt et æresdiplom og det lå klart en kappe og hatt til 101-åringen.

Cooper ble både overrasket og utrolig glad for å endelig motta vitnemålet sitt, og flere familiemedlemmer var også med virtuelt for å få med seg øyeblikket.

– Jeg kan ikke tenke meg en lykkeligere dag. Selv om det tok meg en stund, er jeg veldig glad for å endelig ha det, sa Cooper.

Det var overoppsynsmann Bondy Shay Gibson-Learn fra Jefferson County Schools som overrakte vitnemålet til Cooper.

I en mail til TV 2 sier han:

– Jefferson County Schools er forpliktet til å hjelpe alle elever, unge som gamle, å oppfylle drømmene sine. For Mr. Cooper betydde det å motta et vitnemål. Vi er beæret over å bidra til å gjøre den drømmen til virkelighet.