Klopp: – Vi er ikke favoritter i noen turnering

– I vår situasjon finnes det ikke press, bare muligheter, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om sesonginnspurten.

Nok en gang leder Jürgen Klopp et Liverpool-lag som er med i kampen om titler.

Ligacupen har de allerede vunnet.

Merseyside-klubben er ett poeng bak Manchester City i kampen om Premier League-troféet, de er i semifinalen av FA-cupen, der også City er motstander, og kvartfinalen i Champions League.

SPENT: Jürgen Klopp og Liverpool går inn i sesongens viktigste fase. Foto: PETER POWELL

Men den karismatiske tyskeren vil ikke være med på at Liverpool er på sporet av noe helt spesielt.

– Vi er fortsatt med i tre turneringer, men vi er ikke favoritter i noen av dem, sier 54-åringen, uten å trekke på smilebåndet.

– Jeg har aldri vært interessert i å ha et favorittstempel. Jeg liker å være en del av et lag som kan slå verdens beste lag. Det mener jeg at jeg er nå, sier Klopp.

Rivaler som styrker hverandre

Tyskeren kan forsøke å snakke ned Merseyside-klubben så mye han bare vil, men med unntak av forrige sesong har Liverpool og Manchester City vært de to dominerende kreftene i engelsk fotball.

Jürgen Klopp og Pep Guardiola kom til henholdsvis Anfield og Etihad med ett års mellomrom, i 2015 og 2016, og begge har hatt enorm betydning hva gjelder de to klubbenes suksess.

RESPEKT: Pep Guardiola t.v. og Jürgen Klopp har stor respekt for hverandre. Her i lett passiar etter 2-2 på Anfield i oktober. Foto: PETER POWELL

– Vi skiller oss fra City på følgende måte: Jeg tror ingen av mine gutter, kanskje bortsett fra Thiago Alcântara, ville drømt om å spille på et lag som kan vinne alle troféer.

– De trodde sikkert på at de kan vinne et trofé her og der, men aldri at de skal være en reell utfordrer hele tiden, så vi utvikler oss, sier Klopp.

Liverpool har utvilsomt tatt steg under 54-åringens ledelse. Klopps første sesong endte med 8. plass i ligaen og mange stilte spørsmål ved om tyskeren var rett mann.

HISSIG: Alt gikk ikke på skinner for Jürgen Klopp i de første sesongene som Liverpool-sjef. Her er tyskeren misfornøyd i 1-3-tapet for Sevilla i Europaligafinalen 2016. Foto: Dylan Martinez

– Jeg husker ikke helt hvor vi var på den tiden, men jeg vet at vi ikke var i nærheten av det nivået vi kunne komme til.

– Den første kampen gikk ikke bra, andre kampen var mye det samme, så etter tredje kamp begynner folk å tvile, tenke huff, dette er jo akkurat som før, bare med en ny mann på trenerbenken, sier Klopp.

Nå er Liverpool et lag man alltid regner med i samtlige turneringer.

– Vi har skapt en mentalitet som gjennomsyrer klubben. Hvis du skal slå oss må du være tilnærmet perfekt. Det er viktig, sier Klopp.

Enorm respekt

De senere årene er det ingen andre enn Guardiolas City som har vært en reell konkurranse for Liverpool i Premier League. For Klopp er dette et slags déjà vu til tiden i tysk fotball.

– Hadde jeg vært skudd sammen på en annen måte ville jeg nok vært litt deprimert ved tanken på at Pep Guardiola trener det laget, sier Klopp og ler.

– Vi kunne sikkert vunnet litt flere titler da jeg var i Dortmund om ikke Pep var trener i Bayern München, og nå er det på samme måte. Vi hadde nok hatt én ligatittel til om ikke Pep var i City.

I TYSKLAND: De to trenerne var rivaler også i Bundesliga. Her gestikulerer Dortmund-trener Klopp under en kamp i 2013. Bayern-sjef Guardiola er tilsynelatende roligere i bakgrunnen. Foto: INA FASSBENDER

– Heldigvis er jeg ikke laget slik at jeg tenker sånn. Jeg liker den konkurransen, at vi presser hverandre.

Respekten for rivalen er enorm. Man kan se på Klopp at han virkelig mener Pep Guardiola har skapt et monster av en seiersmaskin.

– Jeg har sagt det før, at om man skal slå City i ligaen må man være tilnærmet perfekt. Jeg tror nå at jeg endrer det til at alt må være perfekt, sier Klopp.

– Samtidig må man være tett på perfekt for å kunne slå oss også. Det er en god ting, sier tyskeren.

Flaks og tilfeldigheter

Liverpool-fans og kjennere hevder Jürgen Klopp og klubben er som skapt for hverandre. Selv mener tyskeren det er en tilfeldighet at det ble fullklaff.

– Man kan ikke dra et sted med en forventning om å treffe den store kjærligheten eller konen din, sier Klopp, og refererer til sitt eget møte med Liverpool.

– Det skjer bare, sier Klopp med glimt i øyet.

Tyskeren skulle ønske han var en intellektuell kapasitet, men hevder selv han alltid har vært alt for snever.

– Jeg var aldri god på skolen, noe jeg skulle ønske at jeg var. Det er millioner av mennesker der ute som er bedre enn meg på ting og tang, men jeg er god i fotball. Det er utelukkende flaks.

FOTBALLMANN: Jürgen Klopp hevder han ikke er god på mye i livet, men få kan overgå tyskerens meritter som manager. Her med Premier League-troféet Liverpool vant i 2020. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Skal Klopp og Liverpool løfte Premier League-troféet i midten av mai er rødtrøyene avhengige av flaks og dyktighet. City leder ligaen med ett poeng. I helgen venter to potensielle bananskall for de to tittelrivalene når Liverpool drar til nedrykkstruede Watford, City besøker et Burnley-lag som også har ryggen mot veggen.

