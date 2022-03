Jens Stoltenberg: – Russland trekker seg ikke tilbake

Stoltenberg la frem den årlige Nato-rapporten for 2021.

– Jeg legger frem dette med de svært alvorlige hendelsene som finner sted i Ukraina som bakteppe, sier Stoltenberg.

Rapporten er vanligvis en løypemelding om hvordan Nato er skikket til å forsvare Nato-territorier, men i år blir fokus for pressekonferansen krigen i Ukraina.

– President Putins brutale invasjon er sjokkerende, men var ikke en overraskelse, sier Stoltenberg innledningsvis.

– Trekker seg ikke ut

Deretter presenterer Stoltenberg etterretningsinformasjon som tilbakeviser rapportene som antyder at Russland trekker seg ut av Ukraina.

Russland selv har signalisert at de vil trappe ned angrepene, og trekke styrker ut av landet. Dette stoler ikke Stoltenberg på.

– Vi har hørt de siste meldingene om at russerne vil trappe ned den militære aktiviteten nær Kyiv. Men vi kan bare bedømme russerne etter deres handlinger, ikke deres ord, sier Stolenberg, og fortsetter.

– Vi har etterretning som viser at Russland ikke trekker seg tilbake, men at de reposisjonerer seg. Russland forsøker å regruppere, få nye forsyninger inn og forsterke offensiven i Donbas-regionen. På samme tid så fortsetter presset fra Russland mot Kyiv og andre byer. Så vi kan forvente nye angrep, som vil skape mer lidelse, sier Stoltenberg.

– Et samlet Nato

– Russland må avslutte denne meningsløse krigen, trekke tilbake sine styrker, og engasjere seg helhjertet i fredsforhandlinger, sier Nato-sjefen.

Deretter understreker han at Natos oppgave er å forsvare allierte Nato-land, og sier at Nato-allierte den siste tiden har gjennomført en historisk opprustning. Dette har gjort at Nato har kunnet utplassere tusenvis av styrker i strategiske posisjoner for å forsvare Nato-land, sier Stoltenberg.

– Det sender en tydelig beskjed: Nato står sterkt og samlet.