Vennene dro: – Jeg savner dem

Det er kort tid igjen til det braker løs med en ny sesong. Første motstander er Rosenborg på Aspmyra, men Ulrik Saltnes lar seg ikke stresse av den grunn der han kommer tuslende til intervju med TV 2 Sporten.

– Jeg er ustelt, har kvise og ikke voks i håret. Jeg har heller ikke barbert meg i dag, sier Ulrik Saltnes og setter seg ned.

– Så dette er den ekte Ulrik?

– Ja, det kan du si, humrer han.

Ulrik er seg selv og sier det han tenker og føler. Det har han gjort mange ganger.

ENKELT VALG: – Jeg gleder meg til å gå på trening hver enste dag, sier kaptein Ulrik Saltnes i Bodø/Glimt Foto: Robin Jensen, TV 2

Et eksempel var etter kampen mot «Zorya Luhansk» fra Ukraina tidlig i fjor.

Kapteinen, laget og supporterne var i ekstase etter den første store prestasjonen i Europa. Saltnes fikk spørsmål på pressekonferansen etterpå om han kunne beskrive bragden:

«– Vi kommer jo fra en liten knøtteby oppe i nord og en liten drittklubb i tillegg, så det å få være med på dette er surrealistisk for alle sammen», sa Ulrik Saltnes høsten 2021.

Etter denne prestasjonen har Glimt i tur og orden knust Roma 6-1 hjemme og sendt Celtic og AZ Alkmaar på hodet ut av Conference League.

– Står du får denne uttalelsen ennå?

– Hvis du spør den jevne europeer som er glad i fotball, så tror jeg den beskrivelsen står seg ganske godt enda. En vakker dag så kan jeg kanskje trekke den beskrivelsen tilbake, sier Saltnes med et lurt smil.

Da Glimt var på plass i Skottland var det mange Celtic-fansen som trodde at Bodø/Glimt var et internett passord.

De fikk fort kjenne på at Glimt er noe mer enn et dårlig passord.

Savner dem

6-1 bragden mot Roma i fjor gjorde at Glimt ble nedringt fra journalister og reportere fra hele verden. Alle ville ha en bit av suksesslaget nord for polarsirkelen.

SAVNER DEM: Ulrik Saltnes savner både Patrick Berg, Fredrik Andre Bjørkan og Marius Lode på treningsfeltet på Aspmyra Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Verdien på spillerne føk i været og agenter og klubber hadde funnet frem på kartet hvor Bodø lå.

Europa suksessen hadde sin pris. En etter en dro heltene fra Aspmyra.

Patrick Berg, Fredrik Andre Bjørkan, Marius Lode og Erik Botheim er noen av navnene som forsvant til en proff tilværelse i Europa.

– Savner du dem?

– Ja, jeg gjør det. Spesielt Patrick og Fredrik, men også Marius Lode som forsynte meg med baller i gode posisjoner ute på banen, men når det er sagt så har jeg blitt glad i de spillerne som også er kommet til Glimt foran denne sesongen, forteller kapteinen.

Glimt har de siste årene solgt talenter og hentet nye talenter.

– Vi skulle hatt litt mindre turnover på spiller. Er du god i Glimt så blir du solgt videre. Noen er her bare ut kontrakten uten å signere ny, og det er litt synd, sier Saltnes.

Enkelt valg

Kapteinen valgte å bli igjen på Aspmyra til tross for at det kom tilbud om en videre karriere i utlandet også for Saltnes.

Fem nye år med Glimt var egentlig et ganske enkelt valg.

– Det er den råe utviklingskulturen som vi har som virkelig stimulerer meg i hverdagen. Jeg gleder meg hver dag til å komme hit på Aspmyra samtidig som jeg føler at jeg fortsatt utvikler meg. Jeg merker at jeg er heldig som får være her og jeg setter pris på det miljøet som er her, sier en ærlig Saltnes.

POPULÆRE: Signerte supportereffekter er populære varer på Aspmyra. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Bodø/Glimt er blitt en talentfabrikk.

Det kommer spillere og det drar spillere, men det er viktig at en del med erfaring blir igjen og viderefører tradisjonene og historikken.

Det er blant annet Brede Moe et godt tegn på.

En legendarisk trener

Det er trener Kjetil Knutsen som får æren for at Ulrik Saltnes sin karriere har skutt fart.

– Jeg kunne bare ha «drete» i den karrieren jeg har hatt frem til nå hvis det ikke hadde vært for han, sier Saltnes.

– Jeg har vært ekstremt heldig på at våre veier krysset hverandre på det tidspunktet det gjorde. Jeg har sagt det før og sier det igjen. Kjetil Knutsen er et trenergeni, sier Ulrik Saltnes.

Denne uken var samtlige trenere og kapteiner i eliteserien samlet i Oslo for kick off.

I 2017 var det ingen som ville snakke med Glimt og seansen den gangen var fort over, minnes Saltnes.

Sølv er ikke et nederlag

I år ville samtlige medier snakke med Glimt.

– Alle andre lagene hadde dratt før vi var ferdige. Alle ville snakke om Roma kampen i neste uke, men den kampen har jeg ikke ofret en tanke. Den er langt der fremme for først er det Rosenborg som vi nå begynner å rette fokuset inn mot, sier Saltnes.

Alle eksperter mener at Bodø/Glimt vinner seriegullet igjen i år. Mens andre lag har møtt svakere motstandere, har Bodø/Glimt sin oppladning bestått av å slå ut Celtic og AZ Alkmaar i Conference League.

Nå venter en historisk kvartfinale i Europa. Ikke rart forventningene blir skrudd i taket.

– Er sølv eller brosen i serien et nederlag i år?

– Nei, jeg blir mer glade hvis vi tar bronse og vi føler at vi har gjort en fantastisk sesong fremfor at vi tar gull etter mye flaks og har snublet oss i land. Det høres sikkert rart ut og oppspinn, men det er etter hvert prestasjonen som ligger bak som er det aller viktigste, sier kaptein Ulrik Saltnes.