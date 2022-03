Død person funnet i vannet i Asker

Politiet gjør nå undersøkelser på stedet.

– Personen ble funnet i vannet av forbipasserende, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen til TV 2.

Politiet opplyser at det er for tidlig for å si noe om personens identitet.

– Det er ganske kort tid siden funnet ble gjort, så vi har ikke identiteten på avdøde og vi vet heller ikke dødsårsak. Vi er på stedet med ganske mye ressurser og gjør undersøkelser. Men per nå er det ikke noe som indikerer at det har skjedd noe kriminelt, sier Gulbrandsen.

