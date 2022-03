Kom med hardt skyts mot Fifa-toppene: – Tildelt på uakseptable måter

Se hele talen til fotballpresidenten i videovinduet øverst!

– Dette blir det beste verdensmesterskapet noensinne.

Slik åpnet Fifa-president Gianni Infantino torsdagens Fifa-kongress i Qatar. Han kalte også Qatars statsminister, Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al Than, for «min bror».

I salen satt Norges nye fotballpresident Lise Klaveness. To timer senere steg hun opp på talerstolen og talte imot velkomstordene til Infantino.

Under det ekstraordinære fotballtinget i fjor ble det nemlig bestemt at Norges fotballpresident skal rette kritikk mot Fifa for tildelingen av VM til Qatar.

Klaveness fikk fem minutter på å tale sin sak. Hun startet med å fortelle hva fotballen betydde for henne i oppveksten. Så kom hun med hardt skyts mot Fifa.

– I 2010 ble verdensmesterskap tildelt på uakseptable måter og med uakseptable konsekvenser, sier Klaveness.

Fotballpresidenten fortsatte talen med å snakke om viktige elementer hun mener ikke ble tatt hensyn til da Qatar fikk mesterskapet.

– Menneskerettigheter, likeverd, demokrati og kjerneverdiene i fotball var ikke med i startelleveren før mange år seinere.

– Disse universale rettighetene ble presset ut på banen som innbyttere, mye takket være krefter fra utsiden.

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg er på plass i Doha og satt ringside da Klaveness talte.

– Det var et viktig øyeblikk. FIFA trenger motstemmer til det rosenrøde glansbildet de prøver å selge. Selv om Klaveness sin tone var diplomatisk, gikk talen rett i kjernen av de spørsmålene som gjør at Qatar-VM er så kontroversielt, sier Mina Finstad Berg.

I DOHA: TV 2 er på plass i Doha for å følge Fifa-kongressen. Foto: Bent Skjærstad.

VM-sjefen etter talen: – Jeg er skuffet

Hun rettet også pekefingeren mot Fifa og deres behandling av migrantarbeiderne som har bygget arenaene.

– Migrantarbeidere som blir skadet og familiene til de som døde i oppkjøringen til VM må tas vare på. Fifa, alle oss, må ta alle tiltak i bruk for å skape forandring.

– Det er ikke rom for arbeidsgivere som ikke kan sikre frihet og sikkerhet for arbeiderne. Ingen rom for ledere som ikke kan være vertskap for kvinnefotball. Ingen rom for ledere som rettslig ikke kan sørge for sikkerhet for LGBTQ+, sa Klaveness.

Fotballpresidenten kom også med en lovnad.

– Jeg lover, både personlig og på vegne av NFF, at vi vil støtte alle initiativ som sikrer fotballens grunnverdier, menneskerettigheter og som fremmer mangfold og anti-diskriminering.

Man kunne høre applaus fra enkelte steder i salen da Klaveness forlot podiet.

Etter Klaveness' tale entret lederen for Qatar-VM, Hassan Al-Thawadi, podiet. Han var svært skuffet over den norske fotballpresidentens tale.

– Jeg vil uttrykke min skuffelse. Presidenten besøkte landet vårt uten å be om et møte. Hun har ikke forsøkt å kontakte oss og forsøkte ikke å opprette dialog før hun talte til kongressen. Jeg sier det til alle: Vi har alltid vært åpen for dialog. Vi har alltid ønsket konstruktiv kritikk velkommen, sa Al-Thawadi og fortsatte:

– Konstruktiv kritikk som er basert på diskusjoner, forståelse av utfordringene, forståelse av konteksten og forståelse av fremdriften og fakta. Våre dører er og vil alltid være åpen for alle som vil forstå utfordringene og vil utdanne seg før man feller en dom.

SJEF: Hassan Al-Thawadi er sjef for Qatar-VM. Foto: Osama Faisal

Måtte sjekke egen sikkerhet før avreise

Onsdag fortalte Klaveness til TV 2 at hun før avreise til Doha måtte klarere egen sikkerhet med norske myndigheter.

– Jeg kjenner på det selv, jeg må sjekke min egen sikkerhet før jeg drar ned og snakker om disse tingene for åpen mikrofon, fordi jeg selv lever i et homofilt ekteskap.

I Qatar risikerer man nemlig syv års fengsel for å være i et homofilt ekteskap.