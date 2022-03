Byggotto servert med rotgrønnsaker og speltrundstykker

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader.

Skrell og del grønnsakene biter. Legg bakepapir på et stekebrett og fordel bitene utover og drypp over litt rapsolje og dryss med litt salt og pepper. Vend lett sammen og legg over et par kvister friske urter, for eksempel rosmarin eller oregano. Har du ikke friske urter dryss med tørkede urter sammen med salt og pepper. Stek på midterste rille i varm stekeovn i 20-30 minutter til grønnsakene er møre. Steketid avhengig av tykkelsen på bitene, vend om på grønnsakene en gang i mellom.

Reklame - fullscreen-a

Slik gjør du:

Byggryn eller økologiske middagsperler av spelt (trenger ikke vannes ut), skylles godt i kaldt vann. Finhakk løk og hvitløk. Varm 2-3 ss rapsolje en vid kjele og fres løk og hvitløk til den er myk og blank. Tilsett godt avrente byggryn/perlespelt og la de surre med løken et par minutter før grønnsaksbuljong tilsettes. Tilsett vann til det dekker. Kok opp og la trekke til byggrynene er møre 30-40 minutter (les på pakken med byggryn og perlespelt). Etterfyll om nødvendig med litt vann.

Hell av eventuelt overflødig vann og smak til med salt og pepper og eventuelt litt revet smakfull fast/hard hvit ost.

Server byggotto med de ovnsbakte grønnsakene og eventuelt speltbrød.