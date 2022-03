Fengsles i fire uker – to uker i full isolasjon

Mannen som er siktet for drap på sin kone og sin datter er fortsatt innlagt på sykehus.

Agder tingrett har bestemt at mannen som er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand, skal fortsette å få behandling på Sørlandet sykehus. Mannen i 50-årene har så langt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Tingretten har formelt fengslet mannen i fire uker eller inntil han selv kan la seg avhøre.

Drepte kone og datter

Nødetatene fikk inn en nødmelding mandag klokken 13.20 og var raskt til stede ved store styrker. Ved boligen fant de to kvinner hardt skadd, en 42 år gammel kvinne og hennes 20 år gamle datter. Begge ble fraktet til sykehus men ble erklært døde kort tid etter. Den siktede mannen som er ofrenes mann og far, meldte seg selv ved politistasjonen i Kristiansand kort tid senere. Han har vært innlagt på sykehus siden pågripelsen.

Ikke vært i avhør

Den siktede mannen har så langt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Det sier siktedes forsvarer, Nils Anders Grønås til TV 2.

– Jeg har snakket med ham, men slik jeg vurderer det så er han ikke i stand til å stille i avhør slik situasjonen er nå. Når det gjelder fengsling så mener jeg at han må fortsette å få behandling inntil videre. Jeg kan ikke si så mye om hva vi har snakket om, men jeg oppfatter at han sliter voldsomt.

Politiet har avhørt en rekke vitner de siste dagene og mener de har god oversikt over det som skjedde.

– Vi har dannet oss et godt bilde av det som har skjedd men jeg kan ikke si noe mer rundt det nå. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen og vi ønsker ikke at eventuelle vitner vi ikke har snakket med, skal bli påvirket av det de har lest eller hørt, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge ved Agder politidistrikt.