Mener situasjonen skjønnmales: – Pinlig av Norge

TV 2 møtte Inna Petrenko og familien hennes for første gang på en bussholdeplass i Lviv – på flukt fra krigen og på vei til Norge.

Bare dager i forkant hadde familien søkt tilflukt i egen kjeller, mens de russiske bombene falt over hjembyen Hostomel.

– Artilleriet haglet. Huset vårt ble ødelagt, halvparten av det bare forsvant. Det var helt forferdelig. Barna skalv som aspeløv, og de har ikke klart å sove skikkelig etter det, fortalte Petrenko.

Familien, med Petrenkos foreldre og to sønner, har likevel vært heldigere enn andre. De slapp unna angrepet med livet i behold, og fem dager senere stod familien på Aker Brygge i Oslo.

– Vi er så glade for at vi er i live. Vi har støtte, senger, klær og medisiner, sa Petrenko.

Det er frivillige Runi Kristoffersen og mannen hennes som har tatt inn familien og gitt dem husly. De reagerer kraftig på det som møtte flyktningene i Norge.

BUSSTUREN: Inna Petrenko (midten) sammen med hennes to sønner og foreldre på bussholdeplassen i Lviv i Ukraina, snart på vei til Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Fullstendig kaos

På en pressekonferanse for to uker siden kom regjeringen med en rekke lovnader. Ukrainske familier skulle raskt få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang, d-nummer (midlertidig identitetsnummer, journ.anm.) og offentlige tjenester.

– De skal ha det trygt og bli inkludert i vårt fellesskap mens de er her. Barna skal gå på skole og i barnehage, studenter skal kunne fortsette studier på norske læresteder så langt det er mulig. Voksne skal raskest mulig ut i arbeid og aktivitet i samfunnet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse.

Frivillige Kristoffersen reagerer kraftig på lovnadene til regjeringen.

– Det høres jo så greit ut når de snakker om det på TV. Flyktningene kan flytte rett inn i private husholdninger, begynne på skole eller i jobb. Det er så langt fra virkeligheten. Sannheten er at det er fullstendig kaos, mener hun.

FRUSTERERT: Runi Kristoffersen fortviler over hvordan mottaksapparatet i Norge er organisert. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Petrenko har tidligere studert til å bli blomsterdekoratør i Norge, og det er hovedårsaken til at hun og familien endte opp i Norge. Kristoffersen, som var læreren hennes den gangen, bestemte seg for å åpne hjemmet sitt for familien på flukt.

Hun tok også på seg ansvaret som familiens hjelper og ressursperson i møte med systemet.

– Jeg satte av 14 dager til å hjelpe dem inn i samfunnet, forteller hun.

Lite visste hun da om utfordringene som ventet.

VIL STARTE LIVET: Ettersom ukrainske Inna Petrenko ikke snakker norsk og bare begrenset engelsk, har Rudi tatt på seg mye av jobben med starte livet til familien i Norge. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Ingen vet noen ting

Familien Petrenko først måtte innom Nasjonalt Ankomstsenter i Råde for å registere seg, før de ble sendt til et hotell omgjort til asylmottak på Helsfyr i Oslo.

Der var de i en uke, før de igjen måtte tilbake til Råde.

– De fikk en tynn madrass på gulvet hvor de måtte oppholde seg i 30 timer. Det ble mye venting, det fantes ikke tolk og det var så mye skriking og bråk på natten at de ikke fikk sove. Selv om de fikk det mest nødvendige, synes de det var forferdelig, sier Runi, som viser til at foreldre er 68 og 69 år.

Forholdene på Råde har blitt kritisert flere ganger. Ifølge UDI er situasjonen på ankomstsenteret bedret nå.

– Det har vært krevende å oppskalere alle funksjonene til å ta imot mange hver dag, både med tanke på logistikken og å få det til og fungere godt inne og utenfor senteret. Vi opplever at vi har en god situasjon nå, og et godt samarbeid med aktørene og funksjonene på senteret, sier Fløtre, avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen i UDI.

Da familien fikk forlate Råde og komme til sitt midlertidige hjem, ventet nye problemer, ifølge familien.

KRITIKK: Forholdene på Nasjonalt ankomstsenter i Råde har møtt kritikk siden ukrainske flykninger ankom Norge. Bildet er fra da TV 2 besøkte mottaket 30. mars. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Unødig mye usikkerhet

Regjeringen har sagt at ukrainere som har flyktet til Norge og som bor i privat regi, kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester frem til de blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Nå har det gått to uker uten at de har fått fem øre, sier Kristoffersen.

Ifølge Nesodden kommune er problemet i skrivende stund at man må ha fått vedtak om kollektiv beskyttelse før man kan søke om alternativ mottaksplass, altså om å bo hjemme hos private.

– Det er en forsinkelse i systemet der. Vi håper det kommer en hurtigløsning på dette så snart som mulig, da dette er ett av punktene som skaper unødig mye usikkerhet, sier Stig Evensen, som er leder i NAV Nesodden.

Kristoffersen forteller at hun har gjort det hun kan for å sette seg inn i regelverket, men at det fremstår som at usikkerheten er stor i flere ledd. Selv om kontaktpersonen deres i flyktningtjenesten i kommunen har vært svært behjelpelig, møter også de veggen, ifølge henne.

– Ingen vet noen ting. De får ikke kontakt med UDI, for de sitter konstant i møter. Det er helt håpløst, sier hun.

DRØMMER: Ukrainske Inna Petrenko og hennes to sønner, Mark (16) og Lukjan (14), drømmer om både jobb og utdanning i Norge. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Skjemaer må sendes per post

Da familien skulle søke om alternativ midlertidig bostedsadresse, var skjemaet forbeholdt familiemedlemmer og derfor ikke mulig for Kristoffersen å fylle ut.

– Det var dessuten på fem sider og måtte skrives ut, signeres og sendes per post. Da jeg fortalte om dette til flyktningtjenesten i kommunen, ble jeg rådet til å vente med søknaden til de hadde fått en digital løsning på plass. Det tok nesten to uker, sier Runi.

Og da familien reiste fra Råde, fikk de beskjed om at de måtte bestille time og reise tilbake til Råde for å testes for tuberkulose og korona.

– Hvorfor skal man tilbake etter så lang tid? Det er helt uforståelig for meg, sier Kristoffersen.

I tillegg til de formelle prosessene, har Kristoffersen utnyttet nettverket sitt slik at Petrenko allerede har fått to jobbtilbud. Flyktningtjenesten i kommunen kan imidlertid ikke gi svar på om hun faktisk kan jobbe.

– Først fikk jeg høre at d-nummeret hun fikk på Råde var nok til å begynne i jobb. Flyktningtjenesten var imidlertid ikke sikre. Vi vil nødig bryte regelverket, så hun går fortsatt hjemme og venter, beskriver Kristoffersen.

SKAM: Runi Kristoffersen mener det er en skam at Norge ikke har et bedre mottaksapparat for flyktinger på plass. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Familien har vært heldige som har hatt deg. Hvordan ser du for deg at disse prosessene hadde vært for flyktninger uten nettverk i Norge?

– Det hadde vært umulig. Hver gang jeg skal ordne noe, tar jeg kontakt med institusjonene direkte. For flyktninger som kommer uten nettverk, uten forståelse for norske systemer, uten språk, så hadde det ikke gått, mener hun.

– Det er pinlig at Norge, som er et så rikt land og som lover så mye, ikke har klart å lage et bedre mottaksapparat. Det er så mye byråkrat at de ikke får gjort noen ting.

GJENFORENT: Ukrainske Inna Petrenko og hennes to sønner på Aker Brygge i Oslo sammen med Rudi Kristoffersen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Kommunen: – Krevende

Også Nesodden kommune opplever at det er krevende å orientere seg i prosessene rundt ukrainske flyktninger.

NAV-LEDER: Stig Evensen. Foto: Privat

– Det er mange ordninger som endres i denne situasjonen, og vi opplever at det finnes en del uklar informasjon. Vi vet at statlige myndigheter jobber med å finne praktiske ordninger, og at dette nødvendigvis tar noe tid å få etablert, sier Nav-leder Stig Evensen.

Ettersom privatpersoner i stor grad har tatt over for det ordinære mottaksapparatet, mener Evensen at regelverk og tjenester må tilpasses en ny virkelighet.

– Nå er signalene til kommunene at vi må være pragmatiske og finne løsninger, og at det vil komme midler i etterkant.

Evensen roser alle privatpersoner som har tatt imot flyktninger og stilt både seg selv og hjemmene sine til disposisjon.

– Vi er mektig imponert over den frivillige innsatsen som legges ned, og vi ville ikke greid å ta imot et så stort antall flyktninger uten dette engasjementet. Vi forstår at systemet oppleves som komplisert og byråkratisk, og er enige i at det bør forenkles med tanke på at vi forventer et stort antall flyktninger i tiden fremover, sier han.

Nesodden kommune forteller at de har satt ned en koordineringsgruppe som følger opp alle problemstillinger som dukker opp.

– Vi involverer hele kommunens tjenesteapparat og frivilligheten for å finne praktiske løsninger på en utfordrende situasjon, sier Evensen.

Ønsker jobb

Familien Petrenko har nå flyttet inn i atelieret til Runi og ektemannen på Nesodden. Hun er veldig takknemlig.

– De har gjort mer enn mest for oss. De åpnet hjertene og huset sitt for oss, sier Inna.

Selv om hun har veldig lyst til å begynne å jobbe, går dagene med til å passe på foreldrene, sønnene og holde kontakt med ektemannen, som fortsatt er Ukraina.

– Vi føler oss som hjemme og trives godt med å bo her. Vi venter på informasjon fra kommunen, men har forståelse for at det er vanskelig å organisere når det ankommer så mange, sier hun.

Sønnene har nå fått begynt på skolen, og Nesodden kommune har sørget for at familien kan bo der frem til de kan få seg et eget hjem i framtiden. Familien er klare på at de ønsker å bli i Norge nå.

SISTE KLEM: Inna Petrenko gir ektemannen en siste klem på bussholdeplassen i Lviv før hun dro til Norge og han dro i krigen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Lover å forenkle

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) blir konfrontert med at systemene er for kompliserte og byråkratiske, sier han seg enig.

– Vi forsøker å forenkle det så mye vi kan, sier han til TV 2.

VIL ENDRE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover å forenkle mottakssystemet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han viser til at Norge har klare rutiner for hvordan vi skal ta mot flyktninger når det kommer 5000 mennesker i løpet av et år under en normalsituasjon.

31. mars var det kommet rundt 12.500 flyktninger fra Ukraina til Norge, noe som tilsvarer 0,3 prosent av flyktningene som har forlatt landet, ifølge UDI. De har ulike scenarioer for antall flyktninger som kommer, men har anbefalt å bruke 60.000 som et anslag for 2022.

– Det er veldig bra at private har åpnet sine hjem, og vi må få til så enkle prosedyrer som mulig. En del ting må følge noen regler, blant annet skal vi sikre at det er trygt for dem som bor i private hjem og at de holder en akseptabel standard, sier Støre.

Han varslet på en pressekonferanse i forrige uke at de vil gjøre regelendringer, som omfatter lover og regler kommunene normalt forholder seg til når de tar inn nye flyktninger.

– Regjering vil sende et samlet forslag til regelendringer på høring, som de håper vil vedtas i slutten av april, sa Støre.

Lys i enden av tunnelen

Til tross for at frivillige Kristoffersen har opplevd mottaksapparatet i Norge som komplisert og byråkratisk, er hun svært takknemlig overfor kontaktpersonen hun har i flyktningtjenesten i kommunen.

– Hun har stått på og vært en fantastisk hjelp. Hun holder kontakten, gjør så godt hun kan og har vært svært tilgjengelig for oss, sier hun.

Nylig fikk de også en telefon fra Nav-kontoret på Nesodden med gode nyheter. Petrenko og moren fikk komme på et møte med NAV Nesodden denne uken, hvor de fikk god hjelp. Nav holdt også et møte med alle ukrainere som har ankommet kommunen.

– Det digitale skjemaet for alternativ mottaksplass er endelig klart, så det er fantastisk. Det ser endelig ut til at ting begynner å ordne seg, sier hun.