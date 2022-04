Eliteserieprofilen om alle skadene: – Blir jo forbanna og lei meg

Se Sarpsborg 08 – Viking på Discovery+ søndag klokken 18.00. Alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen ser du på TV 2 Play.

Frem til 2016 hadde karrieren egentlig gått på skinner for den hurtige kantspilleren Yann-Erik de Lanlay.

Han hadde debutert på A-landslaget og allerede scoret sitt første mål med flagget på brystet, og storspilt både for Viking og Rosenborg i en årrekke i Norges øverste divisjon.

Den korsbåndskaden var fryktelig tung og det tok lang tid å tilbake fra det Yann-Erik de Lanlay

Men så, i en kamp for Rosenborg mot nettopp gamleklubben Viking i august 2016, gikk det galt. De Lanlay ble liggende i smerter etter en takling. Undersøkelser viste at han hadde røket korsbåndet i kneet. Den fremadstormende profilen måtte belage seg på ni måneder på sidelinjen.

– Jeg hadde ikke så mye plager med skader før korsbåndet røk da jeg var i Rosenborg. Det medførte i etterkant at jeg på veien tilbake har pådratt meg mer muskulære skader, medgir Yann-Erik de Lanlay når TV 2 møter ham på Viking Stadion.

– Det er klart at den korsbåndskaden var fryktelig tung, og det tok lang tid å tilbake fra det, fortsetter han.

SKADEFRI: Yann-Erik de Lanlay. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Oppgitt, lei og forbanna

Den alvorlige korsbåndskaden ble bare starten på en lang rekke nye skader. Han har kjempet seg tilbake på banen, spilt noen kamper, så har det kommet en ny skade. Googler man De Lanlay er utallige artikler med 29-åringens hyppige skadeproblemer de siste årene det første som kommer opp.

– Det har vært mye smårusk, for jeg har en ganske eksplosiv muskulatur. Da er det lettere å få strekker og sånne ting, sier han.

De Lanlay blir litt betenkt, før han fortsetter:

– Det er klart at når det skjer så mange ganger, så blir man jo ganske oppgitt. Man blir lei seg og forbanna når det skjer, men neste dag er det bare å endre fokus og komme seg på styrkerommet. Du har liksom ikke så mye annet valg enn å komme deg inn på styrkerommet, selv om det er det alle fotballspillere misliker mest av alt. Det handler om å ta én økt om gangen, så er man til slutt tilbake på feltet igjen.

– Tenker du på mye på hvordan karrieren kunne ha sett ut dersom skadeproblemene hadde vært unngått?

– Ja, jeg tenker jo av og til på det. Men sånn er livet, liksom. Det er ikke noe jeg funderer så mye på, egentlig, for det blir jo bare spekulasjoner. Man får jo aldri vite hva som hadde skjedd videre i karrieren dersom den korsbåndskaden ikke kom, for eksempel. Det er jo på mange måter sånn en fotballkarriere er. Det å få skader er en del av karrieren, og det preger jo karrieren videre, svarer han.

De Lanlay scoret for RBK mot Viking og nektet å feire

Valgte Rosenborg av én grunn

Selv om De Lanlay kun er 29 år, er det faktisk 12 år siden han fikk sin Eliteserie-debut for Viking. I 2010 slapp han innpå i en alder av 17 år, og året etter spilte han seg til fast plass i startoppstillingen hos de mørkeblå.

Det var først og fremst Kåre Ingebrigtsen som var utslagsgivende for det valget De Lanlay om overgangen til RBK

– Da jeg fikk gjennombruddet mitt i Viking, så var det en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg fikk debuten min i 2010 på slutten av sesongen, men i 2011 begynte jeg å starte alle kampene. Da hadde vi Åge Hareide som trener, og det var utrolig stort å være en del av det. Jeg fikk også min landslagsdebut i 2013 etter et par år i Viking, og fikk være med på mange kjekke opplevelser, oppsummerer De Lanlay, som kom til Viking som junior fra den lokale klubben Vaulen i 2007 og i barndommen gikk på alle Viking-kampene som supporter.

Storspillet og herjingene for Viking ble selvsagt lagt merke til. I 2015 ble han koblet til en rekke utenlandske klubber, blant annet i franske Ligue 1 og italienske Serie A, men det endte aldri med noe konkret.

Til Viking-fansens store frustrasjon skrev han imidlertid til slutt under for Vikings Eliteserie-rival Rosenborg. Årsaken til det var ifølge De Lanlay enkel.

– Det var først og fremst på grunn av at Kåre Ingebrigtsen var trener der. Han ønsket meg så sterkt. Jeg hadde ham som assistenttrener i Viking, og synes at han er en god trener. Jeg utviklet meg mye under ham i Viking, og da han hadde et sterkt ønske om å hente meg opp til Trondheim, så ble det vanskelig å si nei til. Det var først og fremst Kåre Ingebrigtsen som var utslagsgivende for det valget, innrømmer Viking-spilleren.

TRENER FOR FULLT: Yann-Erik de Lanlay ( midten) Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Det var på en måte sjokkerende

Sportslig fikk han en skikkelig opptur på Lerkendal. De Lanlay var med på å vinne fire seriemesterskap og tre cupmesterskap i tiden i Rosenborg. Men for RBK-ledelsen var det ikke godt nok. I 2018 fikk hovedtrener Kåre Ingebrigtsen sparken. Det sliter De Lanlay fremdeles med å forstå.

Ja, det var på en måte sjokkerende. De Lanlay om sparkingen av Kåre Ingebrigtsen

– Ja, det var på en måte sjokkerende. Vi hadde vunnet fire seriegull og tre cuppokaler, og vært i Europa fra 2015 til 2018. Så sånn sett var det både overraskende og sjokkerende, innrømmer han.

Etter at Kåre Ingebrigtsen forsvant ut portene på Lerkendal, ønsket De Lanlay seg mer og mer tilbake til moderklubben. I desember 2019 skrev han under på en fireårskontrakt med Viking.

– Ja, det var en faktor at Kåre ikke lenger var der at jeg vendte hjem. Men det er jo også mange andre ting som spiller inn, påpeker De Lanlay.

GIKK GRADENE: Yann-Erik de Lanlay debuterte på Vikings A-lag som 17-åring. Foto: TV 2

Sammenligner grunnlaget i RBK med Viking

Også i starten av comebacket i Viking slet imidlertid De Lanlay med skader. Igjen har han kjempet seg tilbake og nå er han helt skadefri. 29-åringen sammenligner det sportslige grunnlaget i Viking med det han opplevde da han kom til Rosenborg i 2015.

Jeg føler det er på samme måte som da jeg dro til Rosenborg Yann-Erik de Lanlay

– Jeg hadde veldig lyst til å komme hjem til klubben jeg har vokst opp i. Så jeg er utrolig glad for det valget. Det er kjekt å komme og være med på en opptur. Jeg føler det er på samme måte som da jeg dro til Rosenborg. Vi er i ferd med å bygge opp noe veldig bra, konstaterer han, og fortsetter:

– Det er veldig kjekt å se at hele byen og folk som jobber her i Viking drar i samme retning. Det er løye med det, men når folk drar i samme retning, så kan det bli veldig bra, altså, gliser Viking-profilen.

Etter comebacket i Viking har kantspilleren blitt brukt i noen nye posisjoner. Han har bekledd både backrollen og spilt sentralt på midtbanen.

– Jeg har aldri spilt sentralt som indreløper i min seniorkarriere, men i Viking har jeg ofte blitt satt i den posisjonen. Det har egentlig gitt mersmak. Når du kommer litt opp i årene, så kan man tilpasse seg nye posisjoner enklere. Forhåpentligvis er jeg blitt litt mer fotballklok, sier han og smiler.

De Lanlay jublet med RBK-spillerne

– Da vil resultatene komme

Jobben trenerduoen Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim har gjort etter at de overtok før forrige sesong, har imponert den meritterte Eliteserie-profilen.

– De har gjort en kjempejobb. De har vært opptatt av dette med kultur og utvikling i gruppen. Så skal man huske på at de også var mye grunnen til at Viking hadde suksess da Bjarne Berntsen var trener. Så det lover godt, konstaterer han.

– Hvor høyt kan Viking ende på tabellen denne sesongen?

– Vi ble nummer tre i fjor, så det blir en spennende sesong. Vi har en bred tropp med mye konkurranse om plassene. Så jeg har stor tro på denne sesongen, altså. Fokuset vårt er jo utvikling og vi har alle lyst til å bli bedre. Da kommer de gode prestasjonene og til slutt kommer de gode resultatene. Jeg bare gleder meg til sesongen, og håper at Viking Stadion blir et fort, svarer han, og slår fast:

– Håpet må jo være tredjeplass og oppover. Vi må selvfølgelig prøve å gjenskape det nivået vi hadde i fjor.

PÅ LANDSLAGET: Yann-Erik De Lanlay har fått med seg fem A-landslagskamper og ett mål med flagget på brystet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

«Oljå» eller fotball?

De Lanlays nåværende kontrakt med Viking går ut i 2023, og foreløpig er han usikker på hvor lenge han vil fortsette karrieren. 29-åringen har allerede begynt å tenke på livet etter karrieren. Han tar for tiden ingeniørstudier ved Universitetet i Stavanger (UIS), men er fremdeles i tenkeboksen på om han vil velge «oljå» eller en rolle i fotballen den dagen han legger fotballskoene på hyllen.

Jeg blir 30 senere i år, og i fotball-verden er kanskje det den beste alderen å være i Yann-Erik de Lanlay

– Det er umulig å svare på hvor lenge jeg kommer til å fortsette karrieren. Akkurat nå føler jeg at kroppen kjennes veldig bra ut. Fotball er gøy om dagen. Jeg blir 30 senere i år, og i fotball-verden er kanskje det den beste alderen å være i løpet av karrieren, poengterer han.

– Men det kan godt være at jeg jobber innen fotballen etter at jeg gir meg. Så er det mulighet for å studere ytterligere. Akkurat det er umulig å si nå, sier en skadefri Yann-Erik de Lanlay, som på fritiden har nok å henge fingrene i som tvillingpappa.

– Det er veldig kjekt og veldig travelt, jeg skal ikke legge skjul på det. Men det er liksom veldig fint når du er ferdig på trening og har fokusert på fotball, så kommer du hjem så er det helt andre ting som er i fokus og som er viktige i livet.