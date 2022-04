Det er snart ti år siden den kom. Den hadde et design som ingen andre biler hadde maken til. Det har ingen andre biler fått siden heller.

Det er BMW i3 vi snakker om. En kul og annerledes bil som virkelig har markert seg i Norge. Den er bare fire meter lang, har et lite bagasjerom og er registret for fire personer.

Men det det mangler av plass og praktiske egenskaper, vinner den igjen på andre verdier.

Slik som det kule designet, både utenpå og inni. Dessuten byr den morsomme kjøreegenskaper, mye takket være bakhjulsdriften og en liten dose status helt på toppen trekker heller ikke ned. Dessuten var produksjonen av den svært miljøvennlig.

Bestselgeren

Dette er mer en bil for individualisten enn for familier med plassbehov. Damer med dyre solbriller og ditto vesker er ofte å se bak rattet.

Bilen var vel i stor grad det vi i gamle dager, litt politisk ukorrekt, kalte e damebiil. Lille i3 har også vært BMWs bestselgende modell her i Norge i mange år. Over 30.300 eksemplarer av den lille, småsnobbete elbilen triller lydløst rundt på norske veier og bygater.

Interiøret er både kult, moderne og luftig, men bilen er ikke registrert for mer enn fire personer.

Dette må du betale nå:

Men til tross for at bilen her holdt seg uvanlig godt ,er det nå slutt på produksjonen. 10 år er en anstendig alder for en bilmodell, selv om vi tror denne kunne klart seg ytterligere noen år.

På brukbil-markedet er den fortsatt svært etterspurt. Det vil den nok være i mange år framover. Statistikk fra finn.no viser at den er blant elbilene vi søker aller mest etter, sammen med Nissan Leaf og VW e-Golf. Forskjeller til tross, er nok de også de nærmeste konkurrentene.

Mange år på markedet gjør at startprisen på brukt i3 er ganske behagelig. Det finnes godt med biler til under 100.000 kroner. De billigste får du for under 70.000 kroner nå. Vi kan ikke skjønne annet enn at det er kul bil for lite penger.

For under 200.000 kroner kan du få en fin 2017-modell som har gått bare 35.000 kilometer og har mye utstyr.

Styrker og svakheter

Mens nybilprisen starter på rundt 300.000 kroner for aller billigste variant. Men snart er det altså kun bruktmarkedet som gjelder for i3.

Som med alle andre bruktbiler har også denne både noen styrker og svakheter du må vite om. Dessuten er det noen årstall som er ekstra viktige å vite om. Hva dette er, og mer til, får du vite ved å se på videoen under.

Video: Dette må du vite om før du kjøper brukt BMW i3