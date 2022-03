Hanne Sørvaag deler trist nyhet: – Den siste tiden har vært vond og absurd

Det deler Hanne Sørvaag (41) selv på Instagram.

– Så lenge fikk vi beholde deg. Takk for alt du var, takk for hvert et lite minne, kjære pappa, skrev artisten under et gammelt bilde av seg selv og faren.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.



Overfor God kveld Norge forteller artisten at faren hadde hatt helsemessige utfordringer over tid.

– Han døde på gården på Sørvåg. En æra er over, og jeg tar med meg gode minner og alt han har lært meg.

Sørvaag forteller at den siste tiden har vært vond og absurd.

– Vi har det bra, men savnet er sårt og sorgen er stor, avslutter hun.

Faren skal ha gått bort torsdag forrige uke.

Sørvaag er en norsk sanger og låtskriver. Hun debuterte som artist i 2002 med albumet «You Know Me» under artistnavnet «Paris». Internasjonalt er hun kjent som komponist og har skrevet hits som har solgt nær fem millioner. Hun har også vært dommer i TV 2-programmet «The Voice».