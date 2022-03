17.mai-komiteen svarer på Zelenskyj-utspill

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj roste Norges tradisjon for barnetog på 17. mai da han talte i Stortinget onsdag.

– Dette året, sammen med barna deres, vil også våre barn gå i disse togene. Våre ukrainske barn som har kommet til dere for å finne beskyttelse og trygghet, sa Zelenskyj i talen.

APPLAUS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj roste 17. mai-feiringen da han talte til Stortinget. Foto: Heiko Junge / POOL / NTB

Mange forslag til markeringer

Lederen for 17. mai-komiteen i Oslo, Anna Dåsnes (V), forteller at de skal drøfte eventuelle markeringer for Ukraina i neste uke. Dåsnes sier at det er et tema som tydelig engasjerer, og at det har kommet inn mange forslag.

– Ukrainske barn er selvfølgelig velkomne i 17. mai-tog i Oslo. Jeg håper at de får en fin 17. mai hos oss, sier Dåsnes.

VELKOMMEN: Leder i 17. mai-komiteen, Anna Dåsnes (V), sier de har fått inn mange forslag til markeringer for Ukraina. Foto: Baard Salvesen/Venstre

Siden invasjonen av Ukraina startet har flere land valgt å vise sin støtte til ukrainerne ved å lyse opp ikoniske landemerker. Også på grunnlovsdagen har det kommet inn forslag om å oppfordre til å ha ukrainske flagg i barnetoget.

– Viktig å huske hvorfor vi feirer

Situasjonen i Ukraina understreker alvoret som ligger under den tradisjonsrike feiringen i Norge.

STØTTE: Oslo rådhus ble raskt lyssatt med fargene i det ukrainske flagget. Markeringen er ment som en symbolsk handling i solidaritet med Ukraina. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det vi markerer, nemlig frihet og demokrati er akkurat det som blir angrepet i Ukraina nå. Det er derfor de må flykte, og det er da desto viktigere at vi husker hvorfor vi markerer 17. mai, sier lederen.

Hun peker på at kontrasten for de som nettopp har vært på flukt til fred, pølser, is og feiring er enorm.

– Det er viktig å huske på hvorfor vi feirer 17. mai, og det er noe jeg håper Ukrainerne også vil få. Vi står helt klart med ukrainerne, sier Dåsnes.