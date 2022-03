Kapteinen er rapportert inn etter disse slagene

Etter kampslutt onsdag kokte det over for flere spillere. Sparta-kaptein Niklas Roest er nå rapportert inn.

Artikkelen oppdateres.

I videovinduet øverst i artikkelen kan du se hva han er rapportert inn for.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte nyheten.

Etter at Sparta hadde slått Stavanger Oilers, brøt det ut slåsskamp bak det ene målet. Jarret Burton fikk først en slashing. Burton og flere spillere endte i et basketak. Det Roest er rapportert inn for er krysstaklinger mot Burtons nakke.

Det er ifølge Aftenbladet ikke Oilers som har rapportert inn spilleren. Roest er av Players Safety-utvalget rapportert inn til Disiplinærutvalget.

– Det (Roest gjorde) var ikke pent, det bør absolutt slås ned på. Vi regnet med at det kom til å skje, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til Aftenbladet torsdag.

Higson har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Rapporterte ikke inn

Roest er blant Spartas klart mest viktige spillere. Nå som han er rapportert inn, risikerer han å måtte seg flere kamper fra tribunen.

Det vil svekke Spartas sjanser til å slå ut Oilers betydelig.

Under onsdagens kamp var det mange situasjoner som har skapt engasjement. En av dem var da Sparta-spiller Martin Grönberg ble taklet da han skulle skyte. Avslutningen gikk over. Sander Hurrød fikk først to minutter utvisning, men etter å ha vurdert situasjonen ble han sendt i dusjen.

Han hadde tydelig vondt og fikk hjelp av isen.

Sparta har ikke valgt å rapportere inn Hurrød til Disiplinærutvalget.

– Vi avventer Players Safety og dommerne som bør melde den inn, skriver Jan Hexeberg, manager i Sparta, til TV 2.

Ettersom Hurrød ble sendt i garderoben etter takling mot motspillers hoderegion, går saken automatisk til DISU.

Du kan se situasjonen her:

TV 2 har vært i kontakt med Grönberg. Det står bra til med svensken.