Krystallklar beskjed fra Zelenskyj: – Feilen må rettes

– Det sies ofte at ustraffet ondskap vender tilbake. Jeg vil legge til: Ustraffet ondskap kommer tilbake bevinget, med en følelse av allmakt, skriver Zelenskyj på kommunikasjonsappen Telegram torsdag morgen.

Han viser til at han mener verdenssamfunnet sviktet Ukraina da Russland annekterte Krim i 2014.

– Hvis verden straffet Russland for det de gjorde i 2014, så ville ikke noen av grusomhetene ved invasjonen av Ukraina skjedd. Feilen må fikses nå.

Les også: Spekulasjoner rundt russisk beskjed – ekspert ser klare tegn til trøbbel

– Dette er bare begynnelsen

Meldingen kommer i etterkant av at presidenten talte til det australske parlamentet torsdag.

– Jeg er takknemlig for Australias støtte til vårt forsvar mot inntrengerne. Spesielt for de 70 tusen tonnene med kull som vi har hatt behov for. Men dette er bare begynnelsen. Sammen kan vi og må vi, gjøre mer.

TALTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (på skjermen) talte til parlamentet i Australia torsdag. Foto: STRINGER

Onsdag talte Zelenskyj til Stortinget, noe han beskrev som «en stor ære». Etter å ha fått stående applaus fra de folkevalgte på Stortinget, takket han for støtten Ukraina har fått fra Norge.

– Jeg er takknemlig overfor deres regjering og for støtten dere har gitt med våpen. Dere har gjort historiske fremskritt ved å gi oss det vi trenger i vår kamp for frihet og mot tyranni.

Ba Norge om flere våpen

Han benyttet også muligheten til å be Norge om å sende flere våpen.

– Krigen fortsetter. Russland setter inn nye styrker på vår jord for å ødelegge oss. Vi må gjøre mer for å stoppe krigen. Først og fremst trenger vi våpen. Friheten må være bedre utrustet enn tyranniet.

Zelenskyj ba blant annet om antiskip-missiler og pansrede kjøretøy.

– Våpnene dere gir oss vil bare brukes til å beskytte vår frihet og deres frihet.

Tidligere onsdag ble det kjent at den norske regjeringen har donert ytterligere 2.000 panservernvåpen av typen M72 til det krigsherjede landet.

PÅ STORTINGET; Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / POOL

Etter talen skrev Zelenskyj på Telegram at han tror Norge innser alvoret i situasjonen ikke bare Ukraina, men hele Europa nå står i på grunn av russernes handlinger.

– Jeg tror Norge forstår at fremtiden til Europa, hele kontinentet fra nord til sør, fra øst til vest, blir avgjort akkurat nå. På ukrainsk jord, i ukrainsk luftrom.

Han advarte også om at Ukraina kjemper for at krigen ikke skal få konsekvenser for Norge også.

– Det er så norske soldater ikke trenger å beskytte NATOs østlige flanke, så russiske miner ikke driver til norske havner og fjorder, så nordmenn ikke må venne seg til lyden av luftangrep, og så russiske tanks ikke samler seg ved grensen deres. Vi må stoppe russisk aggresjon sammen, oppfordrer han.

Sa nei til å stenge havner

Et av president Zelenskyjs andre ønsker var at russiske skip bør utestenges fra europeiske havner.

– Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å innføre flere sanksjoner. Russiske skip bør stenges ute fra europeiske haver, sa Zelenskyj i sin tale til Stortinget onsdag.

Jonas Gahr Støre sa onsdag til TV 2 at dette ikke er aktuelt.

– Norge er et land med en lang kyst. Vi driver fiskeriforvaltning hvor vi har et ansvar sammen med Russland. Vi stenger ikke våre havner, men vi følger nøyere med på hvem som seiler inn i havnene våre og hva de gjør der. Det er viktig for oss å ha god kontroll på sikkerheten, sa Støre.

Han legger til at den viktigste måten Norge kan bidra for å få slutt på krigen er gjennom diplomati og politiske løsninger.