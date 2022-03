Dyrere å urinere enn å ta narkotika: – Sender et dårlig signal

Årets russetid starter offisielt 19. april, men allerede forrige uke delte politiets nettpatrulje en «meny» til årets russ.

På menyen står blant annet bøtesatsen for en rekke ulovlige handlinger, som skjenking av mindreårige, besittelse av våpen, seksuelle overgrep og nytelse av alkohol på offentlig sted.

ROSER POLITIET: Russepresident Thomas Aasen er positiv til politiets kontakt med russen, men stusser over enkelte bøtesatser. Foto: Privat

– Jeg syns det er fint at de gjør dette for russen, sier årets russepresident, Thomas Aasen.

– Det virker som de bryr seg og at de gjør det for å ta vare på russen så vi får en fin russetid.

«Billigere» å ta narkotika

Aasen går siste året på Asker videregående skole og er selv på bussen Barque.

Han roser politiet for måten de møter russen på, og oppfordrer de det gjelder til å følge politiets råd og regler.

– Det er viktig at russen er klar over hvilke handlinger som kan koste dyrt og følge dem videre, så vi syns det er en kreativ måte å rette informasjonen på, sier presidenten.

Men på listen over bøter står det at man får 4000 kroner i bot for bruk av narkotika. Det er 2000 kroner mindre enn dersom man urinerer på offentlig sted.

Aasen stusser over budskapet det sender til russen, og sier det kan gi et uheldig signal, selv om det ikke er intensjonen fra politiet.

– Ingen av delene er bra, men jeg vil påstå at det er verre å bruke narkotiske stoffer enn å urinere offentlig. Det kan sende et litt dårlig signal, sier han.

MENY TIL RUSSEN: Politiet får ros fra årets russepresident for å møte russen med velmente tips og råd. Foto: Politiet

– Et tankekors

Han får støtte fra rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen, som mener det er en bemerkelsesverdig forskjell.

POSITIV: Blå Kors-rådgiver Hanne Backe-Hansen mener det er positivt at politiet gir informasjon til russen. Foto: Blå Kors

– Det er et tankekors at det er strengere straffer for å urinere enn for å oppbevare illegale rusmidler, da bruk av disse kan føre til langt alvorligere skader enn urinering på offentlig plass, sier Backe-Hansen.

Hun mener imidlertid det er positivt at politiet går aktivt inn for å formidle informasjon om hvilke straffer man kan få for russetid-relaterte lovbrudd.

– Dette gir både mulighet til å bli klar over hva som er «innafor» og ikke, og er en mulighet til å skape dialog mellom russen og politiet, sier Blå Kors-rådgiveren.

Hun gir tre enkle råd til russen: Ta det som en selvfølge at mange ikke vil drikke alkohol, ikke spør noen om hvorfor de ikke vil drikke alkohol, og gjør det enkelt å velge alkoholfritt.

Større problem enn narkotika

Det er Julie Krystad og Jan Kevin Brunvoll ved felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt som har ansvar for russen, og som har utarbeidet «menyen».

– Vi ønsket å lage en enkel oversikt for russen, for de har tidligere gitt tilbakemelding om at de ønsket at politiet skulle fortelle mer om hva som er lov og ikke lov, sier Krystad.

VIL HJELPE RUSSEN: Julie Krystad og Jan Kevin Brunvoll i Øst politidistrikt håper russen får en fin feiring, og holder seg unna både offentlig urinering og narkotika. Foto: Politiet i Øst

De er glade for at både offentlig urinering og bruk av narkotiske stoffer blir aktualisert og problematisert, og understreker at de ser alvorlig på begge deler, uavhengig av størrelsen på boten for hver handling.

– Narkotika er ikke greit fordi det er dyrere å urinere på offentlig sted, sier Brunvoll, og legger til at han tror narkotika blant russen uansett er et langt mindre problem:

– De fleste unge, og de aller fleste russ, vil ikke ha noe med narkotika å gjøre uansett. Det er større sannsynlighet for at russen vil prøve seg på å urinere på offentlig sted.

– Ta hensyn

Han poengterer at det ikke er politiet som har bestemt satsene for de ulike bøtene, men politikere lenger opp i systemet.

– Det er ikke politiet som utformer hva boten skal være. Det er bestemt fra langt over vårt hode, sier han.

Både Krystad og Brunvoll oppfordrer russen til å følge lover og regler, og samtidig ta hensyn til at bråk og støy fra festing kan være sjenerende.

Disse stoffene gir bot I riksadvokatens rundskriv er følgende grenser angitt for straffereaksjon i form av forelegg: Inntil 0,5 gram heroin

Inntil 2 gram amfetamin, metamfetamin og kokain

Inntil 20 ruter/«drypp» LSD

Inntil 15 gram cannabis (hasj/marihuana)

Inntil 20 gram sopp (psilocin/psilocybin)

– Vi skal ikke glemme at det er småbarnsforeldre som sliter med å få barn til å sovne i løpet av russetiden. Andre studenter trenger ro fordi de har eksamener, så vis hensyn til at folk ønsker nattero. Det er viktig.

Men Krystad tilføyer at de håper russen koser seg og nyter feiringen, og at de holder russetiden til feiring for nettopp de som er russ – uten mindreårige eller andre med på feiringen.

– Vi i politiet ønsker at de skal ha en skikkelig fin feiring. Vi håper de får fine minner, men husker på at det er en tid etter russetiden også – så ikke ødelegg for det i denne perioden, sier Krystad.