Dette blir Norges neste landslagstrener

Petter Thoresen fikk ikke det kontraktsforslaget han ønsket av Norges Ishockeyforbund. Han takket derfor nei til tilbudet om å fortsette som landslagstrener.

Etter VM i Finland i mai er han ferdig som landslagstrener. De siste ukene har Norges Ishockeyforbund jobbet med å finne den treneren de mener er den rette til å lede landslaget de neste årene.

Nå har de funnet sin mann. Tobias Johansson blir Norges neste landslagstrener.

– Det er ekstremt ærefullt å få denne jobben. Jeg har stor respekt for arbeidet som ligger foran meg. Samtidig har jeg stor tillit til min kunnskap og måten jeg arbeider på, sier han til TV 2.

– I baksetet

Treneren har høye ambisjoner og ser ingen grunn til at ikke det norske landslaget skal kunne kjempe med de største nasjonene.

– Jeg tror det kan bli veldig bra. Helt siden jeg kom til Norge og begynte å jobbe her, har vi snakket om hvor viktig det er at vi utvikler bedre hockeyspillere, men jeg tror det er like viktig at vi begynner å tro at vi kan oppnå ting. Jeg opplever at vi litt unødvendig setter oss i baksetet. Det finnes veldig mange bra norske hockeyspillere her og det er en fantastisk idrettskultur i dette landet. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal oppnå bedre resultater i fremtiden, sier Johansson.

OFFENSIV: Tobias Johansson kommer inn som landslagssjef med en offensiv innstilling. Foto: Christian Wahlgren / Pucksnackfoto

Selv om flere av Norges største stjerner er inne i sluttfasen av sine karrierer og landslaget skal gjennom et generasjonsskifte, tror han at det ganske raskt skal være mulig å få gode resultater med laget.

– For meg er ikke det forskjellige ting å utvikle spillere og få resultater. Jeg må også si at jeg synes at det gjøres veldig mye bra nå, så har jeg noen tanker om hvordan vi skal få fortsette arbeidet Petter (Thoresen) og Roy (Johansen) har påbegynt. Det finnes veldig mange bra spillere her nå. Jeg ser ikke for meg at det skal ta veldig lang tid før vi skal gjøre det bra, sier 40-åringen.

Norges Ishockeyforbund har hatt et ønske om å ansette en trener som kan lede laget i flere år og ta landslaget gjennom det generasjonsskiftet de er inne i.

Forbundet og Johansson ønsker ikke å kommentere kontraktslengden, men TV 2 kan erfare at det skal være snakk om minst tre år.

Johansson ble i mai 2021 ansatt på et toårig engasjement hos Norges Ishockeyforbund som sjef for spillerutvikling og som trener for U20-landslaget.

Slik var prosessen

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, er veldig glad for å ha landet en avtale med Johansson.

– Vi har hatt to veldig bra norske landslagstrenere de siste 20 årene. Roy Johansen og Petter Thoresen har gjort en god jobb i samarbeid med Sjur Robert Nilsen, men vi har visst at vi ønsket en endring. Det har vært snakk om timing, sier han.

Da Thoresen takket nei til tilbudet om en ny ettårskontrakt, ble denne prosessen fremskyndet. Da så forbundet på hvordan de ønsket å organisere seg for å følge den strategiplanen som er satt.

– Vi har ikke hatt noen sjef for topphockeyen. Som sportssjef har jeg ansvar for alt det sportslige med dommere og alt mulig. Vi har ønsket en landslagstrener som også i bidrar i det daglige med spillerutvikling og er en del av en helhetlig plan. I den prosessen var det oppe om vi skulle hente en meritert trener fra utlandet eller en norsk meritert trener. Skulle vi hentet noen fra utlandet så ville det kostet mye penger, som ville gått utover mye annet, sier han.

Da la tidlig fra seg tankene om å se etter en meritert trener.

– Vi ønsket en yngre, moderne trener uten de største merittene, for meritter øker prisen. Da kom vi frem til at vi kanskje allerede hadde den beste kandidaten hos oss, forklarer sportssjefen.

Ishockeyforbundet har ønsket å finne en trener som kan bidra i det daglige arbeidet med spillerutvikling. Svensken får også topphockey-ansvaret i Norges Ishockeyforbund.

En drøy uke etter at Thoresen takket nei ble Johansson pekt på som den beste kandidaten.

– Et modig valg

– Var det lagt en plan om at han skulle bli landslagstrener da dere hentet han i fjor?

– Nei, det var ikke derfor han ble hentet. Det er noe som har vokst frem i løpet av den tiden han har vært hos oss. Vi har sett hans potensial. Da han ble hentet var det fordi vi så på han som den beste kandidaten til å utvikle spillere og heldigvis var timingen god og han var interessert i jobben, svarer sportssjefen.

– Hva er hans største styrker?

– Han representerer et moderne lederskap. Johansson er faglig sterk og oppdatert på faget. Han evner det å bygge noe over tid og skape relasjoner til de rundt seg. Han vil ha et stort eierskap til helheten i norsk hockey. Vi har brukt tid til å fundere over hans erfaring med å lede seniorspillere, for den er moderat, men erfaring kan du kun få ved å erfare. Vi har sett at han har egenskapene som skal til, men det er noe annet å lede et herrelandslag i krig enn å drive med spillerutvikling. Vi har hatt 20 år med fantastiske norske trenere, men de er støpt i samme form. Det gjelder for så vidt også Sjur Robert Nilsen og meg, vi representerer alle noe av det samme. Jeg mener dette er et modig valg av Ishockeyforbundet, svarer han.

SNART FERDIG: Petter Thoresen fikk ikke det kontraktstilbudet og den langsiktigheten han ønsket seg. Det får Tobias Johansson. Foto: Fredrik Hagen / Norges Ishockeyforbund

Får arbeidsro

Da Johansson fikk høre at han var en aktuell kandidat til jobben, var han positivt innstilt. Han har hatt et ønske om at landslaget skal holde seg til en plan for hvordan de skal spille og fremstå.

– Uansett hvem som skulle bli landslagssjef ønsket jeg at vi skulle være tro til måten vi ønsker å spille hockey på nå og i fremtiden, sier han.

– Hvor viktig har det vært for deg å få en lengre kontrakt og kunne legge en langsiktig plan?

– For meg personlig har ikke det vært avgjørende, men jeg tror nok det er viktig for å få arbeidsro for å implementere den måten vi ønsker å spille hockey på. Vi står overfor et generasjonsskifte som krever at vi planlegger langsiktig, svarer mannen som fra 1. juni skal lede det norske landslaget.

Talentutvikler

Han innrømmer at han hadde begrensede kunnskaper om norsk hockey før han ble ansett i fjor. Svensken hadde fulgt norske spillere som spilte i Sverige og sett landslaget under mesterskap.

– Det siste året har vært veldig lærerik. Jeg er et enormt potensial i Norge som hockeynasjon, sier Johansson.

For Norges Ishockeyforbund har han jobbet som spillerutvikler og ledet U20-landslaget.

Før den tid jobbet han ni år i Frölunda. Klubben er kjent som en av de største talentfabrikkene i Europa. Der var han innom U16-, U18- og U20-laget til Gøteborg-klubben.

Han har også vært med som assistenttrener på landslagssamlinger for U-landslag i hjemlandet.