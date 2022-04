Nordmenn kan få tilbud om oppdatert vaksine til høsten

I sommer kan en oppdatert vaksine bli godkjent. Det kan bety at koronavaksinen du får tilbud om til høsten, beskytter bedre.

Siden de første koronavaksinene ble utviklet, har flere virusvarianter dukket opp.

Vaksinene har fungert godt, men ulikt mot variantene. Nå håper imidlertid produsentene at studiene de har på gang, vil gi en vaksine som beskytter enda bedre.

Moderna har én studie på gang, Pfizer har tre. Målet er å finne den beste oppdaterte beskyttelsen covid-19.

Studiene er såpass godt i gang at en oppdatert vaksine kan bli godkjent i sommer, slik at en oppdatert vaksine kan rulles ut fra fabrikkene til høsten.

Det sier vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

HØST-DOSE: Vaksinekoordinator Richard Bergström tror det er sannsynlig at EU-borgere vil få tilbud om en vaksinedose igjen til høsten - da en oppdatert versjon. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

– Jeg tror at selskapene vil få hver sin oppdaterte vaksine godkjent til bruk i EU i juli, sier han.

Bergström er Sveriges vaksinekoordinator og forhandler også om doser på vegne av EU. Han har gjennom pandemien sikret Sverige og Norge vaksinedoser.

Nok til alle

Det at en vaksine blir godkjent i sommer, kan bety at nordmenn vil få tilgang til en eventuelt oppdatert vaksine til høsten.

– Jeg tror at vaksinene som blir tilbudt til høsten, kommer til å være en oppdatert versjon, og da sannsynligvis en kombinasjon mellom det originale Wuhan-viruset og omikron, sier Bergström.

– Om det kommer en oppdatert vaksine, har vi nok til alle nordmenn, forsikrer han.

Til tross for nye varianter i omløp, har vaksinene gitt god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Utfordringen har imidlertid vært at de ikke beskyttet like godt mot smittespredning.

– Vil de oppdaterte vaksinene beskytte bedre mot smittespredning?

– Det er et godt spørsmål. Vi vet allerede nå at den tredje dose gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, men beskyttelsen mot infeksjon går ned, og det er et problem. Hensikten med å utvikle en kombinasjon-vaksine er både å forbedre beskyttelsen mot alvorlig sykdom, men også få lavere smittsomhet, sier Bergström.

Fire studier

De oppdaterte vaksinene må godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), selv om de kan ligne litt på vaksinen som brukes i dag. Årsaken er enkel:

– Vi ønsker å vite om de oppdaterte vaksinene beskytter bedre - om de er verdt det, rett og slett, sier Bergström.

Pfizer/BioNTech har følgende studier på gang:

En kombinasjon-vaksine med det opprinnelige Wuhan-viruset og omikron-varianten

Dobbel dose med kombinasjon-vaksine

Vaksine basert på kun omikron-varianten

Moderna utvikler følgende oppdaterte vaksine:

En kombinasjon-vaksine med det opprinnelige Wuhan-viruset og omikron-varianten

FHI: Sannsynlig med høst-bølge

Folkehelseinstituttet bekrefter overfor TV 2 at oppdaterte vaksiner kan bli tilgjengelig for nordmenn i løpet av sommeren eller høsten.

Men de sier at det er for tidlig å si om de oppdaterte vaksinene vil gi bedre effekt enn de opprinnelige vaksinene.

Smitteverndirektør Geir Bukholm skriver i en e-post til TV 2 at sannsynlig vil det bli aktuelt å vaksinere eldre og risikogrupper før en ny smittetopp til høsten. Det er uvisst hvilken virusvariant som vil dominere til høsten.

– Det kan også oppstå situasjoner som gjør at vi må vaksinere på et tidligere tidspunkt, men dette vurderes fortløpende, sier han.

FHI sier det er stor usikkerhet hvordan høsten blir. De er i gang med å lage ulike scenarioer som skal danne grunnlaget for koronaberedskapen.

VET IKKE: Det er mye vi ikke vet om hvordan høsten blir, men sannsynlig kommer det en høstbølge, sier direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi vet ikke om det kommer nye varianter og heller ikke om nye varianter vil ha et nært slektskap til omikron-varianten eller til delta-varianten, eller om det kommer varianter som er fjernt fra begge. Vi vet heller ikke om nye varianter gir økt spredning eller mer alvorlig sykdom i den norske befolkningen, sier Bukholm,

Den norske befolkningen har imidlertid god grunnimmunitet som følge av god vaksinedekning og infeksjon.

– Det mest sannsynlige er en høst-bølge eller vinterbølge, sier han.

Bukholm sier at i og med at befolkningen har god grunnimmunitet, er det sannsynlig at nye virusvarianter kan håndtere med begrensede tiltak, inkludert vaksinasjon.

– Dersom det oppstår helt nye virusvarianter som befolkningen ikke er beskyttet mot, med den immuniteten som finnes i befolkningen nå, kan mer omfattende tiltak bli aktuelt, sier Bukholm.