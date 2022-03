Storstreik i industrien: Slik kan det påvirke deg

– Dersom det blir streik, må vi stenge ned all produksjon.

Det sier Morten Bråten. Han er daglig leder ved Hydros pressverk på Magnor. Bråten forteller at 71 av 105 av ansatte ved Magnor går ut i streik hvis det ikke blir noen enighet i lønnsoppgjøret.

FULL STANS: Morten Bråten, daglig leder ved Hydros pressverk på Magnor, forteller at det blir full stans i produksjonen deres dersom det blir streik. Foto: Gro Boger

På landsbasis blir nesten 30.000 industriarbeidere tatt ut i streik – hvis ikke Fellesforbundet og Norsk industri kommer til en enighet. Torsdag er det innspurt i meklingen, med frist ved midnatt.

Tvungen mekling

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om både lønn og andre rettigheter. Den tvungne meklingen hos Riksmekleren startet mandag.

Bråten i Hydro håper på en snarlig løsning, og tror vi vil merke konsekvensene av en storstreik.

Men hva betyr egentlig lønnsoppgjøret og en eventuell storstreik for deg?

Kan påvirke lommeboka

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank forklarer at frontfagoppgjøret vil være førende for alle andre lønnsoppgjør.

DIN ØKONOMI: Resultatet av frontfagoppgjøret kan avgjøre hvor mye du får i lønnsøkning, ifølge Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Tanken er at sektorer som er utsatt for konkurranse skal være ledende for det norske lønnsnivået, forteller hun.

– Slik at vi ikke priser oss ut og mister konkurransekraft mot våre konkurrenter i utlandet.

Resultatet av oppgjøret kan påvirke lommeboka di, ifølge Olsen.

PÅVIRKNING: Lønnsoppgjøret og en storstreik vil påvirke deg på flere områder, forteller Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

– Det setter rammene for hvor mye du kan forvente å få i en lønnsøkning.

Forbrukerøkonomen tegner et eksempel.

– Si at lønnsoppgjøret ender på tre prosent. Da vil dette kunne gi deg en god pekepinn på hva din lønn vil øke med.

Færre varer

Olsen sier at en eventuell streik vil påvirke flere enn bare de ansatte i bedriftene som rammes.

Selskaper i en rekke sektorer – produksjon av deler, mekaniske verksted, skipsindustri, konstruksjon, olje og gass, for å nevne noen – vil rammes.

En streik blant industriarbeidere fører til nedgang eller full stans i produksjonen. Olsen sier en konsekvens kan bli mangel på enkelte varer.

– Det vil i første omgang slå ut hos bedriften som ikke vil få produsert varene sine. På litt lenger sikt kan dette også ramme oss forbrukere med at vi eksempelvis ikke får tak i de varene vi skal ha, sier hun.

DYRERE: Mye har blitt dyrere, blant annet matvarer. De høye prisene gjør årets oppgjør ekstra viktig, mener Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Oppgjøret er spesielt viktig i år

Olsen understreker at det er mange individuelle forskjeller, og at det varierer fra hvilken bransje du jobber i.

Hun sier at årets oppgjør er ekstra viktig. Det er det én spesiell grunn til.

– Det er fordi mange har fått økte utgifter på strøm, drivstoff og mat. For å kompensere for dette, er det viktig med et godt lønnsoppgjør.

De høye prisene gjør at arbeidstakerne også stiller høyere krav.

– Rett og slett fordi prisene har steget betydelig det siste året. Dessuten går det godt i norsk økonomi. Bedriftene tjener mye penger og arbeidsledigheten er lav.

Hvis lønnsøkninga blir for høy, kan det føre til at renta skrus opp, forteller Olsen.

CASH IS KING: Renta kan skrus opp for å hindre inflasjon. Det skjer hvis lønnsøkningen blir for høy. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

– Det vil føre til høyere inflasjon enn vi ønsker. For å motvirke den høye inflasjonen vil da Norges Bank sette opp renten.

Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum.

Risikerer å stanse produksjonen

Ved Hydros pressverk på Magnor produseres det aluminiumsprofiler, hovedsakelig innen bygg, konstruksjon og industri.

Selv om det vil gå utover bedriften, understreker daglig leder Morten Bråten at det er viktig å respektere de ansattes rett til å streike.

KONSEKVENSER: Daglig leder i Hydro Extrusion, Morten Bråten, tror nordmenn flest vil merke konsekvensene av en storstreik. Bildet er fra Hydros kontorer på Lysaker. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Siden de eksporterer 50 prosent av produktene til utlandet, forteller Bråten at det er derfor særlig viktig for dem å opprettholde konkurransekraften.

Han håper på en snarlig enighet i meklingen.

– Det er viktig for å holde hjula i gang og kunne levere varer ut til kundene.

Bråten tror en storstreik vil merkes blant nordmenn flest.

– Det er mange bedrifter som er tatt ut. Det vil bli en naturlig konsekvens at varer blir forsinka, forteller han.

Ekstra krevende i år

Forskningsleder i forskningsorganisasjonen Fafo, Kristine Nergaard, tror vi må vente litt til før vi ser et endelig resultat av meklingen.

– Vi må nok vente til i morgen tidlig, kanskje i morgen formiddag før vi ser et resultat. Vi får håpe at vi ser en løsning i morgen tidlig, sier hun.

RESULTAT: Kristine Nergaard i Fafo tror vi må vente til fredag morgen eller formiddag før vi ser et resultat av lønnsoppgjøret. Foto: TV 2

Nergaard sier at usikre økonomiske tider gjør forhandlingen spesielt krevende. Arbeidsgiverne stiller høyere krav.

– Nå er dette et område hvor man har lange tradisjoner for å komme til enighet, men det er klart at det er krevende i år med usikre økonomiske tider og arbeidstakerne som har forventninger om en kjøpekraftsforbedring.

Tror på løsning

Nergaard forklarer at det ikke er dramatisk at oppgjøret har havnet hos riksmekleren.

I fjorårets lønnsoppgjør endte mange opp med en nedgang i reallønn, forteller hun. Reallønn er mengden varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for lønnen sin.

– Prisstigningen var høyere enn lønnsveksten. Det betyr at i år så tenker man at man skal hvert fall sikre medlemmene økt kjøpekraft, sier hun.

– Norges økonomi går bra, samtidig som alt blir dyrere. Burde ikke det tilsi en lønnsfest?

– Det er nok mange arbeidstakere som tenker det. Men bedriftene, og særlig de bedriftene som sitter og forhandler nå, som er i den konkurranseutsatte industrien, de opplever nok en veldig ulik situasjon.

For mange selskaper i bransjen går det bra, mens andre har røde tall og problemer.

– Norsk Industri, som er på siden til arbeidsgiver, vil nok si at vi må være forsiktige når det er usikre tider.

Nergaard tror sjansene for en løsning er gode.

– Jeg tror nok at sjansen for en løsning er større enn sjansen for streik, sier Nergaard.