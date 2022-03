Kongen er fortsatt sykmeldt

Det var tirsdag i forrige uke at det ble kjent at kong Harald (85) hadde fått påvist koronavirus.

Meldingen fra Kongehuset var at han hadde lettere symptomer.

De opplyste at kongen ville være sykmeldt de påfølgende dagene, og at kronprins Haakon ville overta kongens konstitusjonelle oppgaver inntil videre.

Torsdag melder Dagbladet at kongen i henhold til sitt program egentlig skulle vært tilbake på jobb, men at sykmeldingen er forlenget.

Til TV 2 sier assisterende kommunikasjonssjef på Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, at det stemmer at kongen fortsatt er sykmeldt, men at det ikke er riktig at den er forlenget. Han viser til at Slottet ikke har sagt noe om hvor lenge kongen skulle være sykmeldt.

Kongeparet er trippelvaksinert mot covid-19, og den siste dosen ble satt den 1. november i fjor. Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder.

Kongen var forkjølet i slutten av januar i år, men testet negativt for koronaviruset flere ganger. Den 9. februar ble han friskmeldt.

Kongen føyer seg inn i en lengre rekke kongelige som har pådratt seg viruset. Både det svenske kongeparet og dronning Margrethe i Danmark har vært smittet.

Det samme har dronning Elizabeth (95) i Storbritannia – samt prins Charles (73), som har fått korona to ganger.