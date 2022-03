Politiet retter navn på de to kvinnene som ble drept i Kristiansand

Det var Najah Alsharaa (42) og Kadijeh Saed (20) som ble funnet hardt skadd i Kristiansand mandag. De to var mor og datter.

En mann er siktet for drap på de to. Han er syrisk statsborger, og er deres ektefelle og far.

Alsharaa er syrisk stasborger, og Saed er norsk stasborger.

Politiet opplyser at de har fastslått sikker ID via fingeravtrykk og andre kriminaltekniske funn.

De pårørende er varslet om dødsfallene og kunngjøringen av navnene.