Så illevarslende tegn før krigen – nå tikker meldingene inn

Britisk etterretning hevder russiske soldater saboterer eget utstyr og nekter å adlyde ordre. Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det viser at det er gjort grove feilberegninger på russisk side.

Sjef for det britiske etterretningsorganet GCHQ, Jeremy Fleming, sa i en tale torsdag at Russlands president, Vladimir Putin, har overvurdert sine egne styrker og undervurdert motstandskraften til det ukrainske folket grovt.

– Vi ser russiske soldater – som allerede har knapt med våpen og moral – som nekter å adlyde ordre, som saboterer eget utstyr og som til og med ved uhell skyter ned egne kampfly, sa han i talen.

ETTERRETNINGSSJEF: Jeremy Fleming. Foto: Frank Augstein

Oberstløytnant ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, sier uttalelsene bekrefter det rapporter fra ukrainsk militære, journalister og sosiale medier.

– De har tydet på at russiske soldater er lite motiverte, at de kjører vognene sine tomme for drivstoff, tapper ut oljen og lar det skjære seg, og så bruker de det som en unnskyldning til å stikke av.

Les også: – Angela Merkel avslørte Putin

– BEKREFTER RAPPORTENE: Palle Ydstebø, oberstløytnant ved Krigsskolen, sier uttalelsen fra britisk etterretning bekrefter det ukrainske kilder har meldt tidligere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så illevarslende tegn før krigen

Faktisk kom det rapporter fra Hviterussland som tydet på lav kampvilje hos deler av de russiske styrkene allerede før invasjonen.

– Det gikk på at de solgte dieselen på vognene sine til lokale bønder i Hviterussland. Så det har vært indikasjoner ganske tidlig på at kampmoralen og -viljen til flere av de russiske soldater har vært lav. Det som er interessant nå er at det bekreftes av britisk etterretning, som har en del andre kilder enn vi andre har.

Les også: Ryktene svirrer om Putin: – Han sitter i en bunker

– Hva tolker du ut av det?

– At russerne har vært dårligere forberedt på dette her enn hva vi har trodd, ut ifra hvor dårlig de har gjort det til nå. De har tydeligvis hatt problemer med å motivere soldatene sine.

Videre sier Ydstebø at det kan henge sammen med at mange russiske soldater bare fikk beskjed om at de skulle på øvelse, ikke i en reell krig.

– Det går inn i rapportene som var at flere av de som ble sendt inn ble fortalt at de skulle på øvelse, og plutselig krysser de grensa og tror de er på øvelse, helt til de blir skutt mot.

– Så det tyder på at det har vært en del grove feilberegninger på russisk side.

– Har russiske soldater blitt lurt?

– Ja, både russiske soldater, og Russland som sådan.

ØVELSE: Før invasjonen hadde Russland en ti dager lang militærøvelse med Hviterussland. Dette bildet er fra øvelsen. Foto: AP / NTB

– De bør utnytte muligheten

Tirsdag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at styrkene deres skulle «drastisk redusere» sine angrep mot hovedstaden Kyiv og Tsjernihiv i nord. Men onsdag kom det igjen meldinger om skuddveksling og angrep ved den ukrainske hovedstaden.

Ydstebø sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at styrkene faktisk trekker seg tilbake, og at det i beste fall dreier seg om en omgruppering.

KJEMPER: Her er ukrainske styrker fotografert på plass ved en posisjon nord i byen tirsdag. Foto: Vadim Ghirda

– Det kan være de trekker ut styrker, men de har i alle fall ikke sluttet med å skye på Kyiv sine forsteder og andre steder.

Han er klar på det nok ikke kommer som en overraskelse for Ukraina.

– Ukrainerne bare ler av sånne uttalelser. Og når det gjelder det som russerne sier, så må en holde seg til den gamle leveregelen om at handling sier mer enn tusen ord, og at man må se hva som foregår på bakken.

Han mener derfor det absolutt ikke er grunn for ukrainske styrker å senke skuldrene.

– Nei, snarere tvert imot. De bør utnytte muligheten, hvis russerne er svekket, til å fortsette de angrepene de har hatt den siste uka.

Om sabotasjen fra russiske styrker er begynnelsen på slutten for den russiske invasjonen, er oberstløytnanten usikker på, men et godt tegn er det uansett ikke, mener han.

– Hvis du har soldater som undergraver sin egen organisasjons kampevner, så er det ikke en organisasjon som kan føre krig spesielt lenge. Men det er jo flere elementer også, da. Russerne har jo tidligere vist at de kan bruke ganske knallgarde midler for å gjenopprette disiplinen, så vi får se hvordan det utvikler seg videre.