Snakker om ørefiken for første gang

Klippet av Rock og skuespiller Will Smith har gått verden rundt.

Under Oscar-utdelingen natt til mandag dro komiker Rock en vits om Smiths kone Jada.

Salen, og hele verden, fikk hakeslepp etter det som skjedde etterpå. Will Smith marsjerte opp på scenen og klappet til Rock.

Emosjonell mottakelse

Komikeren har nå snakket om hendelsen for første gang. Han er for tiden på turné med showet «Ego death tour», og opptrådte natt til torsdag på Boston's Wilbur Theater.

Ifølge CNN fikk Rock stående applaus, og måtte tørke en tåre da han gikk på scenen.

– Hvordan var helgen deres?, skal Rock ha spurt, til latter fra publikum.

UTSOLGT: Chris Rock holdt opptreden på Wilbur Theater i Boston. Foto: Mary Schwalm/AP

Komikeren sa videre at han ikke helt har fordøyd det som skjedde under prisutdelingen.

– Jeg har ikke så mye å si om det som skjedde. Så hvis du kom for å høre om det... jeg hadde et helt show jeg skrev før denne helgen. Og jeg jobber fortsatt med å prosessere det som skjedde. Så før eller siden kommer jeg til å snakke om det. Og det kommer til å være alvorlig, og det kommer til å være morsomt, men akkurat nå skal jeg fortelle noen vitser, sa Rock.

Kan få konsekvenser

Etterdønningene etter klapset har ennå ikke lagt seg.

Torsdag ble det kjent at Oscar-akademiet varsler konsekvenser for Will Smith. Skuespilleren mottok prisen for beste hovedrolle like etter klapset, for sin opptreden i filmen «King Richard».

Nyhetsbyrået AP skriver også at det ble gjort forsøk på å få fjernet skuespilleren fra publikum etter klapset, men at han nektet.

– Hendelsene utspilte seg på en måte vi ikke kunne forutsett, sier Oscar-akademiet.

– Mens vi gjerne skulle avklart at Smith ble bedt om å forlate seremonien og nektet, erkjenner vi også at vi kunne ha håndtert situasjonen på en annen måte.

Akademiets styre møttes onsdag for å vurdere en reaksjon mot Smith for brudd på gruppens regler for oppførsel. Gruppen sier at Smith skal har muligheten til å svare skriftlig før styret møtes igjen 18. april.

Reaksjonen kan være permittering, utvisning eller andre sanksjoner.

Oscar-akademiet har allerede tidligere fordømt Smiths oppførsel, men brukte enda sterkere ord om hendelsen onsdag, skriver AP.

Will Smith har beklaget hendelsen overfor alle involverte, og Chris Rock har sagt at han ikke ønsker å gå til anmeldelse av hendelsen.