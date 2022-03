Eksperter venter ny koronabølge til høsten

Flere eksperter venter at det kommer en ny koronavirus-bølge til høsten, Men det er ikke sikkert at det er omikronvarianten som kommer tilbake.

Immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo og professor i virologi Rebecca Cox ved Influensasenteret i Bergen, sier at de fortsatt tror at koronaviruset er på vei til å bli et sesongvirus som influensa, skriver Aftenposten.

Som for influensa regner de også med at det jevnlig vil dukke opp nye virusvarianter etter hvert, men man vet ikke om en ny virusvariant vil kunne forårsake alvorlig sykdom.

– Men vi vet at vi er mye bedre forberedt enn før på grunn av bred vaksinering og god immunitet i befolkningen, sier Grødeland.

Luftveisvirus som influensa og covid-19 øker i omfang når det blir kaldere, slik som det blir når høsten kommer. Det er derfor ekspertene mener at koronaviruset er kommet for å bli.

Om det blir omikron eller delta er en helt annen sak.

– Jeg er ikke sikker på om det blir omikron. Mange har allerede har vært smittet av omikron. Derfor er det en god del immunitet i befolkningen mot omikron nå. Det kan derfor hende det blir et utspring av for eksempel delta-varianten i stedet, sier Cox til avisen.

Grødeland sier at både vaksinen og smitten som vi har hatt med omikron har gitt en grunnleggende beskyttelse også mot nye varianter, men tror det kan være lurt å gi en boosterdose til eldre over 60 år til høsten.