Ruud slo verdensfirer Zverev - møter nr. 102 (!) i verden i semifinalen

Casper Ruud viste atter en gang at storformen virkelig er på plass natt til torsdag. Etter å ha cruiset seg gjennom til en kvartfinale i ATP 1000-turneringen Miami Open, fikk verdensåtter Ruud en tøff motstander i kvartfinalen.

Tyske Alexander Zverev er rangert som nummer fire i verden. Ut fra hvordan kvartfinalen utspilte seg så det imidlertid ut som om Ruud var den med høyest rangering.

Den norske 23-åringen vant kampen 2-1 og er dermed klar for sin fjerde semifinale i ATP 1000-sammenheng. Det er også Ruuds første semifinale på hardcourt i en masters.

Møter nummer 103 i verden

Nå kan man imidlertid spekulere om Ruud vil ha tidenes mulighet til å bryte nok en barriere i karrieren. Aldri tidligere har han nådd en finale i en ATP 1000-turnering. Nå venter argentinske Francisco Cerundolo i semifinalen. 23-åringen er rangert som nummer 103 i verden og har virkelig overrasket i denne turneringen.

På sin vei mot semifinalen har han slått amerikanske Reilly Opelka (nr. 18 i verden), Gael Monfils (24), Frances Tiafoe (31) og senest Jannik Sinner (11). Det skal riktignok nevnes at Sinner måtte trekke seg fra kvartfinalen mot Cerundolo som dermed fikk en enkel vei til semifinalen i turneringen.

Ruud har gjennom turneringen i Miami vist seg fra en svært så stødig side. Servingen har generelt sett vært på et høyt nivå, men særlig energinivået og forehanden er det man som seer legger mest merke til.

Noe publikum la merke til i kvartfinalen mellom Ruud og Zverev var også litt show fra Ruud. Etter at en ball ble dømt ut kom den høyt tilbake mot Ruud. Etter å ha dalt fra flere høydemeter mot Ruud valgte nordmannen å ta i mot ballen med åpen lomme. Hvor havnet ballen? Trygt i lomma. Det til stor applaus fra de mange tilskuerne på Hard Rock Stadium i Miami.

Ruud-ros

Før Ruuds kamp mot tyske Zverev fikk verdensfireren spørsmål om det norske tennisesset. Der la han ikke skjul på sin begeistring over 23-åringen fra Snarøya.

– Han spiller veldig godt. Måten han slår Norrie på hardcourten er imponerende. Når han spiller som det kan han slå hvem som helst, sa Zverev til NTB foran oppgjøret.

Han sa også at Ruud er en relativt stille person som reiser verden rundt i tennissirkuset. Han påpekte imidlertid at Ruud var en «veldig, veldig fin fyr» og at Ruud var «umulig å hate».