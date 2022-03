Will smith nektet å forlate Oscarutdelingen etter slaget

Akademiet sier torsdag at Will Smith ble bedt om å forlate Oscar-utdelingen etter å ha slått Chris Rock, men han skal ha nektet.

Mange har lurt på hvorfor Smith fikk lov til å fortsette å sitte på første rad under Oscar-utdelingen etter hendelsen. Nå skriver nyhetsbyrået AP at det ble gjort forsøk på å få fjernet skuespilleren fra publikum.

– Hendelsene utspilte seg på en måte vi ikke kunne forutsett, sier akademiet ifølge AP, og siteres videre på at – Mens vi gjerne skulle avklart at Smith ble bedt om å forlate seremonien og nektet, erkjenner vi også at vi kunne ha håndtert situasjonen på en annen måte.



Akademiets styre møttes onsdag for å vurdere en reaksjon mot Smith for brudd på gruppens regler for oppførsel. Gruppen sier at Smith skal har muligheten til å svare skriftlig før styret møtes igjen 18. april. Reaksjonen kan være permittering, utvisning eller andre sanksjoner.

Oscar-akademiet har allerede tidligere fordømt Smiths oppførsel, men brukte enda sterkere ord om hendelsen onsdag, skriver AP.

Will Smith har beklaget hendelsen overfor alle involverte, og Chris Rock har sagt at han ikke ønsker å gå til anmeldelse av hendelsen.