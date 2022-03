Slik vil Høyre løse kraftkrisen

To dager før partiet åpner sitt landsmøte på Gardermoen lanserer Høyre en ambisiøs plan for å løse kraftkrisen og nå klimamålene for 2030.

Planen forutsetter nye gigantiske kraftutbygginger til havs og på land, tilsvarende hele norsk vannkraftproduksjon innen 2035.

– Norge har alle forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, samtidig som vi skaper nye jobber over hele landet. Men da må ambisjonene heves og tempoet opp, skriver partileder Erna Solberg og Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup i en kronikk på TV 2.no

Flytende havvind

Regjeringen Solberg la i fjor frem sin energimelding, men allerede nå ser Høyre behov for en kraftig oppdatering for å kunne nå målet om å kutte halvparten av CO2-utslippene innen 2030 og nå nullutslippssamfunnet innen 2050.

Høyre etterlyser høyere ambisjoner og kraftigere virkemidler for å nå denne ambisiøse målsettingen.

Høyres plan er tredelt. For det første vil partiet at det må bygges ut svært mye kraft de neste årene, og peker på energieffektivisering, solkraft, småkraft, vind på land og oppgradering av vannkraft. Men det største nye bidraget vil være vindmøller i Nordsjøen. En vindpark på 70 km x 70 km på norsk sokkel kan gi kraft tilsvarende all norsk vannkraftproduksjon, mener Høyre, som ønsker at Norge bør ha ambisjoner om å bli ledende på flytende havvind i Europa – og verden.

Høyre vil at det skal lyses ut 3GW nytt areal for havvind – hvert eneste år fra og med 2025. Det innebærer 15GW innen 2030 og 30 GW innen 2035, noe som altså vil tilsvare en strømproduksjon på linje med dagens samlede vannkraftproduksjon i Norge. Partiet mener at dette samtidig vil skaffe 35 000 nye arbeidsplasser i utbyggingsperioden.

Hurtigspor

For å sikre høyt utbyggingstempo vil Høyre effektivisere og forkorte konsesjonsprosessen, blant annet ved å åpne for at konsesjonssøknad og detaljert plan kan sendes inn samtidig og behandles parallelt.

For det andre vil Høyre innføre et såkalt hurtigspor for større industriprosjekter. Hvis et nærings- eller industriprosjekt som bidrar med nye jobber, verdiskaping og lokale ringvirkninger ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet i Norge, skal prosjektet inn i hurtigsporenheten og prioriteres.

For det tredje vil høyre vurdere om gass skal ha hovedprioritet i letepolitikken, fremfor leting etter nye oljeressurser. Høyre vil bruke gassen til å fremstille såkalt blått hydrogen, og sørge for fangst og lagring av CO2 som oppstår i prosessen. Hydrogen skal erstatte fossil energi i den tyngre delen av transportsektoren og i industri og kraftproduksjon.

Partiet foreslår etablering av fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, med muligheter for utvikling av tilknyttede landtransportløsninger basert på hydrogen, og ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg innen 2025.

På en pressekonferanse onsdag denne uken avviste Erna Solberg kjernekraft som et alternativ for Norge. Det tar for lang tid og Høyre-lederen tvilte på at det ville være tidsmessig og politisk realistisk å etablere atomkraftverk i Norge. Solberg innrømte også at det ikke er realistisk å elektrifisere hele oljenæringen på sokkelen med strøm fra land.

– Høre støtter elektrifisering fra land, men bare i områder der det er god kraftbalanse eller overskudd av elektrisk kraft, sa Solberg. I praksis betyr dette at elektrifisering fra land bare kan være aktuelt nord for Trondheim.