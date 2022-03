Dette frykter Støre vil skje nå

– Damer og herrer, det norske folk – vi har ikke felles grenser, men vi har en felles nabo som ikke deler våre felles verdier. Slik det er nå, betyr ikke frihet for mennesker eller menneskerettigheter noe for den russiske stat, sa Zelenskyj i sin tale til stortinget onsdag.

Samtidig kom han med en rekke ønsker til Norge for å stanse Russlands krigføring i Ukraina. Men statsminister Jonas Gahr Støre er ikke overbevist.

STORE TAP: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler til Stortinget. Han fortalte blant annet om tapene Ukraina lider som følge av krigen Foto: Heiko Junge / POOL

– Det er ikke slik at alt Zelenskyj legger frem er noe vi har mulighet til å bidra med, eller bør bidra med. Samtidig skjønner jeg at han ber om alt den støtten han kan få. Han har også bedt om at NATO går inn i denne krigen, men det tror jeg er uklokt. Da får man en full europeisk krig som er farlig for hele verden - det er ingen vei å gå, sier Støre.

Ber om utestengelse av russiske skip

Ett av president Zelenskyjs ønsker var at russiske skip bør utestenges fra europeiske havner.

– Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å innføre flere sanksjoner. Russiske skip bør stenges ute fra europeiske haver, sa Zelenskyj i sin tale til Stortinget onsdag.

Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at dette ikke er aktuelt.

– Norge er et land med en lang kyst. Vi driver fiskeriforvaltning hvor vi har et ansvar sammen med Russland. Vi stenger ikke våre havner, men vi følger nøyere med på hvem som seiler inn i havnene våre og hva de gjør der. Det er viktig for oss å ha god kontroll på sikkerheten, sa Støre.

Han legger til at den viktigste måten Norge kan bidra for å få slutt på krigen er gjennom diplomati og politiske løsninger.

– Jeg tror det er klokt å tenkte samtidig som man hjelper. Det viktige fremover er at vi klarer å bidra til at det blir en politisk og diplomatisk slutt på denne krigen, sier Støre.

– Du snakker om diplomati, men er det mer realistisk enn ytterligere sanksjoner?

– Nei, sanksjonene står jo, og det kan godt hende at de blir utviklet, men dette vil aldri kunne ende med mindre vi finner en løsning.

– Det som er faren her er at denne krigen forsetter på ulike bluss. Lavbluss, høybluss eller ulik intensivitet som gjør at det blir enda mer utholdelig for de som er der og som lider.

– Må ikke glemme vårt eget forsvar

Ytterligere våpenforsyninger, blant annet antiskip-missiler og pansrede kjøretøy, var også på listen over hva Zelenskyj ønsker at Norge skal bidra med.

– Krigen fortsetter. Russland setter inn nye styrker på vår jord for å ødelegge oss. Vi må gjøre mer for å stoppe krigen. Først og fremst trenger vi våpen. Friheten må være bedre utrustet enn tyranniet, sa Zelenskyj i sin tale.

– Våpnene dere gir oss vil bare brukes til å beskytte vår frihet og deres frihet, sa han videre.

Onsdag ble det bekreftet at Norge gir ytterligere 2000 antitanksvåpen til Ukraina. Men våpenbidragene kan ikke kan gå på bekostning av Norges eget forsvar, sier Støre.

– Vi har bidratt med to store forsendelser, og så får vi vurdere dette framover. Vi skal også passe på vårt eget forsvar. Vi skal ha militært materiell selv i Norge - det er viktig. Nå har vi en stor øvelse i Norge som vi skal følge godt med på.

– Vi ga 2000 antitanksvåpen for noen uker siden, og jeg kan i dag bekrefte at vi gir 2000 til. Vi tar imot flyktninger, yter nødhjelp og fortsetter presset på at det skal komme en diplomatisk løsning mellom Russland og Ukraina, sier Støre.

– Tapene er kolossale

Den ukrainske presidenten viste til at det onsdag er 35 dager siden Russland invaderte landet.

– De har angrepet oss på fra bakken, sjøen og luften. Missiler treffer byene våre, sivile og infrastruktur daglig. For russiske styrker er det ingen mål som er forbudt.

Han viste til at russiske angrep treffer sykehus, matvarelagre og boligblokker.

– Tapene er kolossale. Tusenvis av hus er ødelagt. Millioner har mistet hjemmene sine, sa Zelenskyj.