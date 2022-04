Lover nakenløp ved nytt Champions League-sjokk

– Vi skal sørge for at alle får det med seg, sier Elverum-juvelen Tobias Grøndahl.

– Har han sagt det, ja?

Slik reagerer Børge Lund når TV 2 spør Elverum-treneren om Tobias Grøndahls avsløring på hva mer enn kvartfinale som ligger i potten mot Paris Saint-Germain i Champions League-åttedelsfinalen.

– Det skal selvfølgelig mye til, men om vi når kvartfinale, skal Børge løpe naken frem og tilbake over brua i Elverum, sier Grøndahl.

– Sagt er sagt, ordet er fanget og så videre. Det kommer jeg til å gjøre. Det er også for å ta brodden av det som skal være så alvorlig, sier Børge Lund.

Med Eric Johansson utlignet til 30-30 i siste sekund i første åttedelsfinale sto Elverum onsdag for en håndballbragd mot stjernegalleriet fra den franske hovedstaden. Dermed lever kvartfinaledrømmen før returkampen 7. april.

KVARTFINALEDRØMMEN: Tobias Grøndahl (midten) storspilte mot Paris Saint-Germain. Neste uke spiller han for både kvartfinaleplass og nakenløp. Foto: Geir Olsen / NTB

– Skulle vi klare det, skal jeg over en viss bru, men ingen vet når på døgnet. Jeg skal klare å finne en situasjon jeg er alene, men det må vel dokumenteres på en måte hvis det skal gjelde, sier Lund.

Grøndahl virker å ha andre planer.

– Da skal vi avtale tidspunkt, så vi skal sørge for at alle får det med seg.

– Det er selvfølgelig litt drømmer, men vi er fornøyde i dag. Vi aner ikke hva som kommer i kamp nummer to i Paris, men vi er klare til å jobbe og kjempe om en kvartfinaleplass, sier Grøndahl.

Elverum, som allerede er seriemestere i hjemlig liga, møter Kristiansand søndag, før kursen settes mot Paris for returoppgjøret.

HÅNDBALLBRAGD: Børge Lund ledet Elverum til 30-30 mot PSG. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det gjelder rett og slett å se video. Det er kamp mot kamp, hvor taktikkene måles opp mot hverandre. Børge har en ekstremt stor jobb med å finne litt lette mål som kan gjøre jobben litt enklere for oss. Vi gleder oss veldig, og forhåpentligvis kan vi få et like godt tak på forsvarsspillet deres som i andre omgang i dag. Da var det utrolig godt, sier Grøndahl om PSG-returen.

– Det handler om å restituere. Vi la ned en haug med energi, så sånn sett er det et godt oppsett til å hente seg inn med Kristiansand søndag og PSG torsdag. Det handler om å komme til hektene og bruke øktene til å finpusse detaljene, sier Børge Lund.

Elverum-profilen Thomas Solstad, som scoret ni på ni mot Paris Saint-Germain, tråkket over i sluttminuttene, men Lund uttalte til TV 2 at han er optimistisk med tanke på å få med strekspilleren til Paris neste uke.